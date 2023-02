No hay evidencia de que la inseguridad “tumbe gobiernos”, pero la economía sí; y ambos combinados son incendiarios

Independientemente de cuál sector político publique encuestas de intención de votos para las elecciones de 2024, hay una constante en todas las mediciones; los problemas que más preocupan a la gente. Los dos primeros lugares son para la inseguridad ciudadana y el costo de la vida, seguido por el desempleo y la presencia de haitianos ilegales en territorio dominicano.



La inseguridad es un viejo problema que preocupa a la ciudadanía, pero la inflación no había sido tan alta en los últimos tres lustros a pesar de que la gente siempre expresa quejas por la situación económica.

Según los reportes del Banco Central, la inflación fue de 9.6 en 2021 y 8.7 en 2022, la más alta en los últimos 15 años que fue de 4.7 en promedio cada año.



La inseguridad ciudadana es uno de los dolores de cabeza del Gobierno del presidente Luis Abinader y lo mismo ocurrió en las gestiones pasadas, lo que ha llevado a los gobiernos a implementar distintos planes, pero sin el resultado esperado para la población, pues la preocupación por la seguridad sigue siendo el mayor temor de la gente.



Abinader puso en marcha la reforma policial, pero desde entonces los conflictos internos en la Policía Nacional hasta la aplicación de antiguos métodos de combate a la delincuencia, hablan de pocos resultados luego de casi dos años haber arrancado el proyecto que cuenta con el asesor José (Pepe) Vila, como principal cabeza.



La respuesta del Gobierno al tema de la inseguridad ha sido de “mano dura” contra los delincuentes y se ha observado esa realidad luego de que en noviembre de 2022, el presidente Abinader advirtió que “se entregan o serán enfrentados drásticamente”.



Algunos reportes de prensa señalan que solo en diciembre la Policía mató 12 supuestos delincuentes en “intercambios de disparos”.



La inflación es uno de los problemas que tiene mayor costo político para los gobiernos y aunque es global por la impacto de las medidas para contener la pandemia del coronavirus en el 2020, y de la guerra en Ucrania, lo cierto es que todos los gobiernos han pagado el precio en las urnas.



En el caso de la República Dominicana, aunque la inflación empezó a ceder en los últimos meses del pasado año y que la economía ha crecido, según las cifras del Banco Central, lo cierto es que la inflación se mantiene muy por encima de 4%, que es la meta anual establecida por el propio Banco Central.



El gobierno del presidente Abinader ha optado por aplicar un amplio plan de subsidio a los combustibles y otros insumos como la harina para evitar mayores alzas para los sectores más vulnerables.



Igualmente, el gobierno aumentó en número y monto a los beneficiarios del paquete social a través de Supérate y entregó una ayuda de mil 200 pesos a un millón de familias.



Según la institución que dirige Gloria Reyes, más de un millón 300 mil familias son beneficiadas en Supérate que incluye mil 600 pesos mensuales y los subsidios de bonoluz y bonogás.



Hasta el momento, el único aumento de salario que han tenido los empleados del sector privado es de un 24% en el 2021.



Recientemente, el Gobierno anunció que dejó a consideración del sector patronal una nueva alza en el sueldo, pero hasta ahora no ha habido avances para concretar una nueva subida de los sueldos de los trabajadores.



En cuanto a la presencia de haitianos ilegales en el país, el gobierno ha sido insistente en llamar la atención de la comunidad internacional, en defender el derecho que tiene el país de deportar ilegales e inició la construcción de una verja doble en la frontera (muro).



Ese proyecto ha recibido críticas de sectores nacionalistas que afirman que va muy lento con respecto a la promesa que se hizo.



El presidente Luis Abinader inició la construcción de la obra el 20 de febrero del pasado año con una inversión inicial de mil 750 millones de pesos. La promesa fue que la primera etapa de 54 kilómetros estaría lista en nueve meses.



“Esta primera parte se levantará en las zonas pobladas y sensibles de la línea fronteriza y la construcción empieza simultáneamente en 6 frentes ubicados en las 5 provincias fronterizas. Será completada en 9 meses a un costo superior a los 1,750 millones de pesos”, expuso el mandatario hace casi un año.



En tanto, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el departamento de Estado de Estados Unidos, emitieron fuertes críticas contra el país por la política de repatriaciones de indocumentados. Las autoridades de Migración informaron que solo en 2022 repatriaron 154 mil 333 ilegales.



¿Esos temas tumban gobiernos?



A nivel internacional, todos los gobiernos que han ido a elección han perdido el poder luego de la inflación causada por la pandemia del coronavirus.



Las excepciones son Enmanuel Macrón, en Francia, que logró reelegirse, mientras que al gobierno de los Estados Unidos no le fue tan mal como se pensaba en las elecciones de medio término, pero ganó por el mínimo el control del Senado y quedó en minoría en la Cámara de Representantes. Después de la pandemia se han realizado 11 elecciones, y todas las han perdido los gobiernos.



El último caso fue el pasado domingo en Ecuador, donde el partido de Guillermo Lasso perdió las municipales que fueron ganadas en su mayoría por el partido de Rafael Correa.



En el país no existe evidencia de que el tema de la inseguridad ciudadana influyera en la derrota que sufrió el Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones de 2020. Más aún, el tema se mantuvo como principal preocupación de la gente en los gobiernos del PLD, según encuesstas como Gallup o la Penn.



Sin embargo, durante esos gobiernos la inflación estaba controlada, un factor que deben tomar en cuenta las actuales autoridades y no subestimar el impacto de la delincuencia en el ánimo de la población a la hora de decidir por quién votar en los comicios del 2024.



El tema de los precios ahora si podría influir en por quién votará la población en las elecciones del 2024. La experiencia más cercana de cómo el tema de la inflación tuvo gran impacto político ocurrió en 2004, en la gestión de Hipólito Mejía.



El gobierno perdió la elección y apenas logró un 33% de los votos. Sin embargo, el contexto de 2004 no es comparable a lo que ocurre ahora con la inflación, pues hace casi 20 años, el fenómeno fue de gran impacto y descontrolado, un manejo muy distinto al que ha tenido el presidente Abinader.



Junto a la inflación, en el tema económico habría que observar el comportamiento del circulante y el impacto de las medidas restrictivas en la política monetaria que aplicó el Banco Central desde el 2021 y todo el 2022.



Recientemente, la Junta Monetaria anunció que a partir de este mes pondrá a circular más de 21 mil 400 millones de pesos del encaje legal para proyectos de construcción y financiamiento de viviendas de bajo costo. A pesar de la estabilidad de la macroeconomía en el país, el pronóstico global es de “annus horribilis” para la economía.

Y la corrupción ¿incidirá en los votantes de 2024?

El combate a la corrupción en la administración pública fue un tema recurrente de los dirigentes que ahora gobiernan mientras estuvieron en oposición. Para entonces, el tema nunca bajó del número cinco entre los problemas que más preocupan a la gente. De hecho, la composición del Ministerio Público al nombrar a una procuradora independiente de la militancia política partidista, fue parte de la promesa de campaña del presidente Luis Abinader. A más de la mitad del gobierno, la Procuraduría ha sometido cuatro grandes casos de corrupción, incluido uno de la actual gestión. Sin embargo, con el paso del tiempo han surgido contradicciones internas en el Ministerio Público, entre la procuradora Miriam Germán y el director de la Pepca, Wilson Camacho y la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso. Igualmente, a nivel de opinión pública el tema ha ido perdiendo fuerza, especialmente porque los principales activistas de la lucha anticorrupción en los medios tienen cargos en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Además se observa una merma en el sometimiento de nuevos casos.