Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 80 años, aseguró ayer que su edad no le entra en la cabeza, ante las críticas que está recibiendo por presentarse a la reelección.



“Respecto a la edad, ni siquiera puedo decir, creo, cuál es mi edad, ni siquiera puedo decir el número, no me entra en la cabeza”, indicó Biden en una rueda de prensa conjunta en la Casa Blanca con su homólogo surcoreano, Yoon Suk-yeol.



De esta forma, el mandatario estadounidense respondía a una pregunta sobre qué tiene que decir sobre los resultados de una encuesta reciente de la cadena NBC News, donde casi el 70 % de los consultados contestó que no debería presentarse a la reelección por su edad avanzada.



Biden indicó que antes de postularse -lanzó el martes oficialmente su campaña por la nominación de demócrata para los comicios presidenciales de 2024- se lo pensó bien.



“Me siento bien, estoy entusiasmado antes las perspectivas y creo que estamos a punto de avanzar de una manera que no hemos visto en un largo tiempo”, reflexionó.



El presidente defendió que, en el mismo sondeo, el 58 % de los encuestados aprobó su desempeño en la presidencia e hizo un repaso de sus logros como la aprobación de la ley de semiconductores el año pasado para incentivar la fabricación de chips en EE.UU. o las inversiones frente a la crisis climática.



“Terminar el trabajo”



Reiteró que se presenta de nuevo para “terminar el trabajo”, haciendo referencia al lema de su campaña. Ante la posibilidad de que en las elecciones de 2024 vuelva a repetirse un Biden contra el expresidente Donald Trump, el mandatario indicó: “Conozco el peligro que él presenta para nuestra democracia y ya hemos pasado por esto antes”.