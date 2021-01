Bill Gates se vacuna contra el covid-19

El multimillonario estadounidense Bill Gates recibió la primera dosis de la vacuna contra el covid-19. El cofundador de Microsoft informó sobre la inoculación en su cuenta de Twitter.

"Una de las ventajas de tener 65 años es que cumplo los requisitos para recibir para la vacuna contra el covid-19. Me pusieron la primera dosis esta semana y me siento muy bien. Gracias a todos los científicos, a los participantes en los ensayos, a los reguladores y a los trabajadores sanitarios de primera línea que nos han llevado hasta este punto", tuiteó Gates sin precisar con qué fármaco se inmunizó.

Anteriormente, el filántropo se mostró optimista respecto a la posibilidad de abordar la pandemia del covid-19 a escala global. En particular, Gates enfatizó que "los seres humanos nunca han progresado tanto durante una enfermedad", agregando que la humanidad logró crear varios fármacos en menos de un año, aunque generalmente este proceso puede durar una década.

Además, el empresario expresó su esperanza de que menos personas tengan una actitud escéptica hacia las vacunas y se guíen por las teorías de conspiración.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd

— Bill Gates (@BillGates) January 22, 2021