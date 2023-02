Naciones Unidas. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dejó claro ante la Asamblea General de la ONU que la guerra en Ucrania no equivale a “Occidente contra Rusia”, ya que afecta “a todos: el norte, el sur, Oriente y Occidente”.



Borrell intervino en la sesión de emergencia para votar una resolución que pedirá un “cese de hostilidades” en Ucrania, con motivo del primer aniversario de la guerra, y respondía casi palabra por palabra al embajador de Rusia, Vasili Nebenzia, que minutos antes había insistido en que el conflicto de Ucrania respondía a “un plan occidental” para “destruir a Rusia”.



Nebenzia definió así lo que veía como “Occidente”: la suma de Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN, que “se han quitado la máscara” y quieren “mantener en el mundo la hegemonía occidental, que ven el mundo como su propiedad”.



Occidente -dijo Nebenzia- está instigando esta guerra “con armas, con una guerra híbrida, con su lobby de armas”, y esta guerra no es otra cosa que “una guerra por la supervivencia de nuestra identidad, como ya lo fue la de hace ochenta años (en referencia a la Segunda Guerra Mundial) contra enemigos que quisieron desmembrar nuestro país”.



Ese fue el tono de la intervención de Rusia, que repitió su tesis de que Occidente libra una guerra por delegación y Ucrania no es sino un instrumento, pero replicó que “ya muchos de ustedes (países de la ONU) han entendido que esto es una cruzada contra Rusia”.



Nebenzia advirtió de que si la resolución presentada por Ucrania y la UE -y copatrocinada ya por casi 70 países- no se enmienda según las propuestas de su aliada Bielorrusia, “no va a contribuir a la paz” porque expresará un punto de vista unilateral”.



Borrell, además de negar esa dicotomía Rusia/Occidente, recordó que “si no condenamos las acciones de Rusia en Ucrania hoy, esto incrementa los riesgos para otro país, en otra parte del mundo, de sufrir una agresión similar”.



El diplomático europeo resaltó que la UE y Ucrania, en la elaboración de la resolución, “ha sido lo más transparente e inclusiva posible”.