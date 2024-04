Riad. El alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, pidió “no abrir la caja de Pandora de nuevas guerras” ante el crecimiento de tensiones internacionales resultantes del nuevo orden mundial.



El jefe de la diplomacia europea esbozó el panorama geopolítico actual y los cambios que ha sufrido en las últimas décadas en una sesión de la reunión especial del Foro Económico Mundial (WEF, en inglés), que arrancó ayer en Riad.



Borrell resumió los cambios que han sufrido las relaciones internacionales en los últimos años, en los que se pasó de hablar de bloques este-oeste y norte-sur, a hablar de “norte, sur, este y oeste”.



“No hay un claro entendimiento de cómo es el mundo en la actualidad. La competición está bien, pero el problema no es competir, sino la confrontación y hay más confrontación porque hay más polos y menos normas. El poder se ha redistribuido, hay más actores y menos reglas. Por ello hay desorden”, explicó ante la audiencia.



Según Borrell, la principal consecuencia de este nuevo orden mundial es una redistribución de poderes que ha cambiado la relación de las fuerzas y muchas de ella se han dirigido hacia Asia, mientras que el “norte y oeste ha decrecido en importancia” al tiempo que países como Arabia Saudí y China crecen.



En este sentido, apuntó que “la guerra no es solo con bombas, sino con narrativas” y remarcó la importancia de la geografía para establecer relaciones y alianzas, en ocasiones relaciones de dependencia que se utilizan en contra de los propios socios.



“En el día de hoy necesitamos más cooperación (…) Tenemos que respetar las reglas existentes y cambiar las que no se adapten al mundo actual. Muchas cosas funcionan porque hay una brecha entre lo que tenemos que hacer y lo que hacemos”, añadió.