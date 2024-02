San Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien el domingo se presenta a la reelección inmediata a pesar de estar prohibido en la Constitución y es claro favorito a ganar, asegura que “poco a poco” resolverá “décadas enteras de saqueo y abandono”.



En un video de casi dos minutos de duración compartido en su cuenta en la red social X, Bukele señala que “aún falta muchísimo por hacer”. “Estamos construyendo y mejorando escuelas en todo el país, paso a paso resolvimos lo más urgente, pero también debemos sentar las bases para nuestro futuro”, destaca el anuncio publicitario del Gobierno salvadoreño.



En el video se muestran escuelas de diferentes partes del país y se señala que “se está avanzando en la reconstrucción de muchas escuelas” en otras partes del país. “Aún nos falta mucho por hacer, nuestro país estuvo olvidado y saqueado durante mucho tiempo, pero tal como hemos hecho en otras áreas, ahora también transformaremos la educación”, agrega.



La publicación del video se da en medio de un silencio electoral ordenado y decretado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que los ciudadanos reflexionen sobre su intención de voto de cara a las elecciones del domingo, marcadas por la polémica candidatura a la reelección inmediata de Bukele para un segundo mandato consecutivo, a pesar de que la Constitución lo prohíbe.



El silencio electoral comenzó la medianoche del 1 de febrero y se extenderá hasta el próximo lunes. Los que violen la prohibición pueden ser multados con entre 1.142 y 5.714 dólares. No obstante, el TSE aún no se pronuncia públicamente sobre los anuncios publicitarios del Gobierno salvadoreño difundidos desde el jueves en radio, televisión y en redes sociales, en los que reseñan los “logros” alcanzados por Bukele en diferentes áreas, como en la educación, en sus casi 5 años de gestión.



A pesar de estos anuncios, Bukele no planteó, durante el período de propaganda política, nuevas propuestas a implementar, en caso de ganar las elecciones, en su siguiente quinquenio en materia de educación y economía.



De hecho, la situación económica ha desplazado a la delincuencia como la principal preocupación de los salvadoreños, ya que, según una de las últimas encuestas publicadas, el 32,8 % de la población considera que el “principal problema que afronta El Salvador” es la economía, mientras que el desempleo alcanza el 17,3 %.



El candidato a la reelección inmediata se enfocó nada más en la seguridad y explotó “los resultados” que ha dejado la llamada “guerra contra las pandillas” y la polémica medida de régimen de excepción, implementada por su Gobierno desde marzo de 2022 para combatir a estas bandas criminales.



La reelección genera inquietud



La previsible reelección de Nayib Bukele en la presidencia de El Salvador en los comicios del domingo, a los que llega sorteando la prohibición constitucional, propiciaría una “profundización” de los atropellos a los derechos humanos, el autoritarismo y los ataques a la prensa, según fuentes consultadas.



Bukele, que se ha autodenominado “el dictador más cool del mundo mundial” o “filosofo rey” en su perfil de X, es colocado por las encuestas en el primer lugar de la intención de voto, que de materializarse le darían la victoria en primera vuelta con una ventaja insalvable para sus contendientes. Su popularidad, que a lo largo de casi un lustro se ha mostrado incombustible, se pivota en los logros de seguridad de su “guerra contra las pandillas”.



Sostener la reducción de los homicidios, que había comenzado en 2016 tras ser el país más violento del mundo en 2015, y llevarla hasta una tasa de 2,4 por cada 100,000 habitantes y arrebatar el control de los barrios populares a las maras le han valido, de acuerdo con expertos, para esa popularidad. Sin embargo, su gestión también se ha visto marcada por señalamientos de autoritarismo, concentración del poder, ataques contra activistas y la prensa, secretismo en el gasto público y atropellos de derechos humanos.

Más ataques contra la prensa

Para el relator de la libertad de expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Gabriel Labrador, en caso de materializarse la reelección también se profundizarían los ataques contra la prensa.



En su informe del 2023, la APES registró un incremento de las vulneraciones a periodistas del 111 % con respecto a 2022 y del 303 % en comparación con 2019, cuando Bukele llegó al poder. “De materializarse la reelección, hay suficientes razones para pensar que las prácticas nocivas que hemos detectado solo van a profundizarse”, dijo Labrador a EFE y agregó que el resultado podría verse como un respaldo a la relación “tirante y hostil” con la prensa.