En un mensaje en la plataforma X, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que puede ayudar a estabilizar la situación en Haití con una aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU y el consentimiento del gobierno de ese país.

El mandatario señaló que su propuesta requiere cobertura total de los costos de la misión.

Estas declaraciones surgieron como respuesta a un tuit que describía el colapso en Haití, con puertos y aeropuertos paralizados y la creciente influencia caótica de las pandillas.

«Podemos arreglarlo. Pero necesitaremos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y todos los gastos de la misión que cubrir», escribió Bukele.

We can fix it.



But we’ll need a UNSC resolution, the consent of the host country, and all the mission expenses to be covered. https://t.co/GPqMVo7MTN