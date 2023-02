Email it

La V Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo celebrada en días recientes en La Habana, en ocasión del 170 aniversario del natalicio del prócer cubano José Martí y organizada por el Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, estuvo caracterizada por la diversidad de posturas políticas allí expresadas, la amplia participación de más de mil delegados y representantes de 80 países de los 5 continentes, y la profundidad de las discusiones en torno a los temas más importantes de esta era.

Especialmente centrada en los desafíos geopolíticos y el cambio climático como las principales preocupaciones de la humanidad en la actualidad, la vigencia del pensamiento humanista, geopolítico y medio ambiental de José Martí fue uno de los pilares fundamentales de esta Conferencia, que no dejó de lado las discusiones acerca del rol de la juventud en la construcción de un mundo más equilibrado, entre otras temáticas.



Las conversaciones fueron encabezadas por líderes políticos y sociales, activistas, intelectuales, científicos y académicos de distintas áreas, en un esfuerzo que, según las palabras de bienvenida del Comité Organizador, “busca contribuir a que se modifique el rumbo actual de la globalización (…) con tendencias hegemonizadoras y excluyentes cada vez más evidentes (…) para que la humanidad se empeñe cada vez más en edificar un mundo en equilibrio, en paz, culto, con educación, donde se respete la diversidad, verdaderamente democrático, ecológicamente sustentable, socialmente justo y donde se afirme la soberanía de las naciones”.



En el marco de este amplio encuentro, los temas medioambiental y climático tuvieron gran relevancia, no sólo desde la perspectiva de la política para el desarrollo económico y social sostenible, sino desde lo científico, gracias a la presencia de altos representantes y expertos del Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (IPCC), el órgano científico más importante del sistema de Naciones Unidas y su Convención Marco sobre el Cambio Climático.



Varias autoridades del IPCC dictaron Conferencias y moderaron debates sobre temas como el Papel del IPCC en la Evaluación de la Ciencia del Cambio Climático, los Mensajes Clave de los Informes sobre Cambio Climático 2021 y 2022, y otros, siempre centrados en los tres Grupos de Trabajo de ese órgano de la ONU.



Para ello, la V Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo contó con la participación de la vicepresidenta del IPCC, Thelma Krug; el secretario de ese órgano de la ONU, Abdallah Mokssit; el vicepresidente del Grupo de Trabajo II del IPCC (sobre el impacto del cambio climático, la adaptación y la vulnerabilidad relativas a él), Ramón Pichs Madruga.



También presentaron ponencias, dictaron conferencias y participaron en los debates, los autores de varios estudios del IPCC, tales como Paola Andrea Arias Gómez, Michelle Mycoo, Edwin Josué Castellanos y Mercedes Bustamante.



Entre las actividades especializadas acerca del cambio climático, el sociólogo y catedrático dominicano Max Puig, miembro además del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, dictó una conferencia magistral acerca del lugar de la naturaleza en el pensamiento de José Martí, la necesidad expresada por éste de mantener el equilibrio del mundo, así como su contemporaneidad a la luz de la actual crisis climática global.



Reconocimiento a intelectuales



Precisamente por sus aportes al estudio y divulgación del pensamiento del prócer cubano José Martí, el gobierno de La Habana, en la persona de su presidente Miguel Díaz-Canel, reconoció a varios de los principales intelectuales y activistas internacionales que participaron en este evento, tales como el teólogo brasileño Frei Betto; el activista indio Ramit Sing Chimi; el parlamentario nicaragüense Guillermo Daniel Ortega Reyes; el catedrático e investigador mexicano Mario Alberto Nájera, el profesor italiano Emilio Lambiase; la catedrática puertorriqueña Vivian Auffant; el director de la edición crítica de las Obras Completas de José Martí, Pedro Pablo Rodríguez, y al sociólogo, catedrático e intelectual dominicano Max Puig; entre otras personalidades.



Precisamente, Max Puig fue el encargado de leer, durante el acto de clausura de la V Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, la convocatoria a la VI edición de esta Conferencia, a celebrarse entre el 28 y el 31 de enero de 2025, año del aniversario 130 de la caída en combate del Héroe Nacional de Cuba.



República Dominicana y Cuba repasan acuerdos



En el marco de la visita de Max Puig a Cuba, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio aprovechó para pasar balance a los acuerdos de cooperación suscritos con La Habana en ese ámbito. Para ello, sostuvo encuentros con la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, Elba Rosa Pérez Montoya, y otros responsables de las áreas climáticas, medioambientales y de investigación de ese país.



Acuerdos que, además, son especialmente valiosos no sólo por las coincidencias geográficas y de condiciones hidrometeorológicas con Cuba, sino porque a partir de este año 2023 ese país ocupa la presidencia pro témpore del G-77 + China, el mayor grupo negociador y de cooperación del sur global (lo forman 135 países), donde ya el país coordina el área de Juventudes y Acción por el Empoderamiento Climático, para hacer avanzar las propuestas alineadas con el interés nacional en las negociaciones climáticas globales.