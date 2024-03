Ambas instituciones presentan contradicciones en la respuesta respecto a centro para migrantes en Punta Cana

El intento de apertura de un centro de atención a migrantes en Punta Cana por parte de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) encontró el rechazo unificado de varios sectores del país, incluso de grupos contrarios.



Lo que no logró unificarse bajo una sola línea comunicacional fue la respuesta pública al tema por los ministerios de Interior y Policía y de Relaciones Exteriores.



Las diferencias en el manejo de la información en ambos comunicados oficiales saltan a la vista, al emplear términos distintos que no dejan claro si se trataba de la apertura de un nuevo centro para migrantes o el relanzamiento de una oficina de la OIM que supuestamente operaba desde diciembre. En cuanto al fondo, vemos una Cancillería que pondera la labor de OIM en el país y que afirma que el tema ha sido tergiversado, mientras Interior y Policía recuerda las atribuciones y límites establecidos del organismo en el país.



La invitación de la suspendida inauguración que tendría lugar hoy en la provincia La Altagracia vino a atizar el malestar que generó la solicitud de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) para que República Dominicana acoja a cientos de refugiados haitianos.



Por parte del Gobierno, el primero en responder públicamente al anuncio de apertura del Centro de Atención, Referencia y Recursos para Migrantes (CARE) fue el Ministerio de Interior y Policías, horas después de viralizarse la foto de la invitación refrendada por Josúe Gastelbondo Amaya, jefe de la misión de la OIM en el país.



En el comunicado oficial, Interior y Policía informó que como entidad responsable de la política migratoria en la República Dominicana, solicitó a la OIM dejar sin efecto la apertura del referido centro. Llamado, que según dice el MIP en la nota, fue acogido por el organismo internacional.



La información fue suministrada por el viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización, Juan Manuel Rosario, quien valoró la medida del organismo especializado de la ONU de desistir de realizar este sábado la inauguración del centro.



El funcionario aplaudió la decisión tomada por la misión de la OIM en la República Dominicana, liderada por Josúe Gastelbondo Amaya, y recordó que la apertura de ese centro no contaba con la anuencia del MIP.



Rosario destacó “que la política migratoria de un Estado es iniciativa discrecional de éste y no puede ser implementada por ningún organismo”.



En ese sentido, recalcó que el artículo 1, numeral 3 de la constitución de la OIM reconoce que las normas de admisión y el número de inmigrantes que los Estados admitan corresponden a las jurisdicciones internas de los mismos Estados.



El viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización resaltó el rol que tiene la OIM de contribuir y apoyar las políticas migratorias de los Estados, sus leyes y otras normativas.



No obstante, reiteró la firme decisión del Estado dominicano de continuar con las deportaciones de inmigrantes ilegales y no permitir campos para refugiados extranjeros en situación migratoria irregular en el territorio nacional.



Esto último, en respuesta a la reciente al pronunciamiento de la a Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) de que es «imperativo garantizar que los haitianos reciban la protección internacional de estatuto de refugiados” ante el caos e inseguridad que impera en Haití



Cancillería dice el tema ha sido tergiversado



Más tarde, en un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), explicó que el Gobierno dominicano no ha autorizado ningún centro de acogida de migrantes, ni la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) lo ha solicitado.



“Se ha tergiversado una invitación que hiciera ese organismo a las autoridades locales en la provincia La Altagracia, para el relanzamiento de una oficina instalada desde diciembre en la zona”, precisa la nota.

Agrega que la oficina de Atención, referencia y recursos (CARE) de la OIM tiene como objetivo proveer atenciones a personas vulnerables en la zona.



“Este tipo de apoyo de la OIM ayuda a alivianar la carga del Estado dominicano al lidiar con la inmigración irregular y en nada impide la aplicación de la Ley General de Migración”, destaca.



La Cancillería explica que en el caso de República Dominicana, la OIM ha sido, desde su instalación en el país en 1968, un socio importante para el Estado dominicano, proveyendo cooperación para fortalecer la institucionalidad en materia migratoria.



“Este organismo nunca ha impedido al Estado dominicano el ejercicio de sus facultades soberanas”, puntualiza.



Ante esta coyuntura, el órgano responsable de las relaciones internacionales del país, invita a la prensa nacional a hacer un ejercicio responsable del periodismo, confirmando las informaciones en la fuente a fin de evitar la difusión de noticias falsas o tergiversadas que puedan causar preocupación o temores infundados en la ciudadanía dominicana.



Al término del comunicado, reafirma el compromiso con la defensa de la soberanía e integridad territorial del país.

La OIM responde



Ante el revuelo que causó el anuncio de la apertura del Centro de Atención, Referencia y Recursos para Migrantes, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publicó un comunicado con el que pretende aclarar cualquier confusión al respecto.



En tal sentido, señaló que la referida oficina en Punta Cana está diseñada para proporcionar orientación gratuita a migrantes de todas las nacionalidades que residen en la zona en relación con procedimientos y trámites migratorios en el marco de las leyes dominicanas.



“La OIM no opera ni administra centros de refugio o asilo, ya que esto está fuera de nuestro mandato institucional. La OIM respeta la soberanía de la República Dominicana en la definición y aplicación de sus políticas migratorias”, asegura la entidad.



Afirma que ese respeto se tiene igualmente con los 161 Estados miembros en donde existen oficinas.

Rechazan apertura del centro para migrantes

El ruido en torno al centro de atención para migrantes instalado en la carenciada comunidad de Verón, Punta Cana, avivó aún más el disgusto que generó la solicitud de la ACNUR para que se acoja a nacionales haitianos en condición de refugiados, y que no se devuelvan a su país.



Uno de los primeros en pronunciarse fue el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, quien consideró que los representantes de la ONU han actuado con “mala fe”. “Primero se pusieron a divulgar noticias falsas que el gobierno RD había autorizado un puente aéreo con Haití para las ayudas humanitarias. Ahora se pusieron a invitar a la inauguración de oficinas en Punta Cana de protección a migrantes ilegales, sin consultar a Interior y Policía. Y lo hacen en el momento que nos piden no repatriar y que acojamos a los haitianos como refugiados con protección internacional”, asevera.



A las voces de rechazo se suma el expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, quien dijo que “una instalación de esta naturaleza, en ningún país se puede instalar sin permiso de las autoridades del gobierno central”. En esta línea, se pronunció el exmagistrado del Tribunal Constitucional, Jottin Cury, tras considerar que la ONU no tiene derecho para abrir centro de migrantes haitianos en suelo dominicano.

Candidatos se oponen a campos de refugiados

De manera separada, y con un contundente rechazo, los candidatos presidenciales de los principales partidos políticos se pronunciaron respecto a la solicitud de ACNUR de instalar campos de refugiados en la República Dominicana. En una entrevista concedida al periodista británico Stephen Sackur en el programa de la BBC Hard-talk, el presidente Luis Abinader, afirmó que la República Dominicana seguirá deportando a haitianos y no autorizará campos de refugiados en su territorio. De su lado, el candidato por la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, consideró que “conceder estatus de refugiados a los ciudadanos haitianos, sin un riguroso proceso de evaluación y, garantías adecuadas, sería un grave error”. Declaró que esto, “pondría en riesgo la estabilidad y el bienestar de nuestra nación”. Mientras, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, externó que la comunidad internacional ha estado viendo como esa situación se deterioraba durante años y no ha hecho nada. “Ahora no pueden pedir a RD que se haga cargo de la situación”.

OIM dice está para apoyar a los gobiernos

La OIM se define como un organismo de cooperación técnica alineado a los requerimientos de los gobiernos que trabaja en beneficio de los migrantes. A la vez promueve que la migración en el mundo aporte al desarrollo de sus comunidades y países de origen, así como al país de destino. Asimismo, se describe como un colaborador de los gobiernos para una migración segura, regular y ordenada; que se une a los Estados en combate al tráfico y trata de migrantes.