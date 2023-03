Moscú. El presidente chino, Xi Jinping, aseguró que junto a Rusia aboga por democratizar las relaciones internacionales y por un orden mundial basado en los principios de la ONU y el derecho internacional.



“China está dispuesta a defender firmemente con Rusia un sistema internacional basado en la ONU (…), a promover la multipolaridad en el mundo y la democratización de las relaciones internacionales”, dijo.



Xi, cuyo país rechazó la orden de arresto contra Vladimir Putin emitida el pasado viernes por el Tribunal Penal Internacional (CPI), subrayó que Moscú y Pekín “son guardianes de un orden mundial basado en el derecho internacional”.



“Durante los últimos 10 años las relaciones bilaterales se han reforzado y se desarrollan sobre la base de la no adhesión, no confrontación y no alineación contra una tercera parte, han creado un ejemplo de relación interestatal sobre la base del respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación mutuamente beneficiosa”, destacó.



Los presidentes ruso y chino se reunieron por cuatro horas y media en el Kremlin.



En cuanto a la iniciativa china, Kiev advirtió de que, antes de implementarla, Rusia debe retirar sus tropas de territorio ucraniano, en alusión a que el plan de Pekín no alude a la integridad territorial ni a la anexión ilegal de cuatro regiones ucranianas.



El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, está a la espera de conversar con Xi por videoconferencia una vez termine su viaje a Rusia.



Se desconoce si ambos mandatarios hablaron de la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra Putin, aunque Pekín la criticó públicamente y hoy el Comité de Instrucción de Rusia incoó un caso penal contra el fiscal y los tres jueces del tribunal.



Mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, acusó al presidente chino, Xi Jinping, de no querer que el mandatario ruso, Vladímir Putin, rinda cuentas por la invasión de Ucrania. El líder de la diplomacia estadounidense hizo estas declaraciones en respuesta la reunión que mantuvieron los presidentes de China y de Rusia.

China mantiene una postura ambigua

La reunión entre Xi y Putin tiene lugar con el trasfondo de la campaña militar rusa en Ucrania, en la que China ha mantenido una postura ambigua, ya que defiende por un lado la integridad territorial ucraniana y por otro aboga por tener en cuenta las preocupaciones de seguridad de Rusia. El Kremlin destacó que Moscú aprecia la postura moderada de Pekín con respecto a Ucrania,