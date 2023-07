Varios cientos de millones de personas en todo el mundo viven estos días bajo alerta por olas de calor extremo, incendios forestales o inundaciones, en un primer mes de verano boreal que deja récords de temperaturas en lugares tan distantes como Turpan (China), con 52.2º C, o Figueres (España), con 45.4º C.



El norte de China sigue experimentando la intensidad de una ola de calor que ha batido récords en algunas áreas, como en la ciudad de Turpan, al noroeste del país, que registró una histórica temperatura de 52.2 grados, la más alta jamás documentada en esa zona, y 80 grados en la superficie terrestre de la Montaña de las Llamas un destino turístico.



Más al sur de China, en cambio, recientemente se han experimentado inundaciones debido a las fuertes lluvias.



Europa



Caronte, el anticiclón que ha sembrado de alertas y aire caliente la Europa Mediterránea y buena parte del centro del continente, toca techo este miércoles en Italia, donde se alcanzarán hasta 45 grados en algunas partes del país y hay 23 ciudades en alerta roja.



Roma, que el martes superó los 41 grados y pulverizó un récord histórico, no pasará de los 38, según las previsiones meteorológicas de la Aeronáutica militar italiana.



Según los partes meteorológicos, ya desde mañana aumentará la nubosidad y bajarán las temperaturas en las regiones de Liguria y Piamonte, en el noroeste de Italia, así como en las zonas alpinas y prealpinas donde se prevén chubascos y tormentas por la tarde.



En España, donde este episodio de calor extremo llegó a su fin este miércoles después de dejar registros localmente superiores a los 45 grados, como los 45.4 grados registrados en Figueres, en la provincia de Girona, la primera mitad de julio ha sido la tercera más cálida desde que hay registros, sólo superada por el mismo periodo de tiempo de 2022 y 2015.



Los servicios meteorológicos franceses mantienen en alerta naranja por altas temperaturas en nueve departamentos de la fachada mediterránea, incluida la isla de Córcega, tras los varios récords que se alcanzaron ayer y la previsión de que esta noche los termómetros no bajen de los 22 a 26 grados. Météo France indicó en su página web que en esos nueve departamentos en los que están, entre otras, las ciudades de Marsella, Niza y Tolón, al este de la costa mediterránea francesa, las temperaturas superarán los 35 grados y alcanzarán con frecuencia los 36-38, y hasta los 40 en el Var.



No cede el calor de momento en Estados Unidos, donde casi cien millones de personas siguen bajo alerta por máximas extremas, sobre todo en el sur del país, mientras se prevén lluvias e inundaciones en el nordeste. Phoenix, en Arizona, llegó este martes a un nuevo récord, tras 19 días consecutivos con el mercurio por encima de los 43º C y sin alivio en el pronóstico porque el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) vaticina una máxima de 46,6 grados Celsius (112 F), que será la más alta registrada desde 1989.

Campaña “¡Qué Calor!” hito en Miami-Dade

Los trabajadores de la construcción y la agricultura del condado Miami-Dade estarán pronto protegidos frente al calor extremo por una ordenanza única en Estados Unidos y hecha a medida del lema “agua, sombra y descanso” de sus promotores. Es un avance “histórico” para todo Estados Unidos, dijo Esteban Wood, de la organización pro inmigrantes We Count!, que con su campaña “¡Que Calor!” ha logrado que por primera vez un condado estadounidense se comprometa a reducir padecimientos de los que trabajan bajo condiciones extremas por altas temperaturas.