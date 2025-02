Jefe del Comando Sur visita Panamá con el trasfondo de la amenaza de Trump de hacerse con el canal

Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de EE.UU., encabeza una visita oficial a Panamá los días 19 y 20 de febrero, en interés de “reunirse con autoridades panameñas para fortalecer la cooperación en seguridad y conversar sobre desafíos críticos para la región”, informó en una nota de prensa la embajada del país norteamericano en el istmo.

“Panamá es uno de los aliados estratégicos más importantes de EE.UU. y sigue siendo uno de sus socios más fuertes en la región. La duradera relación de EE.UU. con Panamá se construye sobre la base de nuestro compromiso compartido con los principios democráticos”, se lee en el texto, en el que se destaca que “es la primera vez” que Holsey acude a la nación centroamericana.

Durante la visita, está previsto que el alto funcionario estadounidense sostenga reuniones con el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, así como con el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha.

El canal a la vista

Según figura en la agenda, las conversaciones versarán sobre “la colaboración entre EE.UU. y Panamá en materia de seguridad, así como abordar otros temas de seguridad tales como resguardar el área del canal de la influencia y control del Partido Comunista Chino“. Otro asunto a abordar serán los “esfuerzos de colaboración para poner fin a la crisis de migración ilegal en la región”.

Para concluir, se indica que Holsey “sostendrá una reunión con el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, a fin de conversar acerca de la importancia estratégica del canal y áreas de cooperación mutua”.

Es la segunda visita de un alto funcionario del Gobierno del presidente Donald Trump en menos de un mes. El pasado 2 de febrero, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, acudió al istmo en medio de crecientes tensiones por el canal transoceánico, luego de que el presidente Donald Trump asegurara que el paso interoceánico volverá a manos estadounidenses.

Si bien el presidente panameño, José Raúl Mulino, afirmó que había quedado claro que el canal seguirá en manos panameñas, días más tarde se produjo otra controversia, cuando el Departamento de Estado aseveró que los barcos estadounidenses cruzarían gratuitamente el canal, lo que fue posteriormente desmentido.

De otra parte, tras la visita de Rubio, Mulino anunció que Panamá no renovará su participación en la iniciativa de la Franja y la Ruta auspiciada por la República Popular China. “El memorándum de entendimiento del año 2017 sobre la Ruta de la Seda (‘Belt and Road Iniciative’) no será renovado por mi Gobierno. Vamos a estudiar la posibilidad de si se puede terminar antes o no, pero creo que toca en uno o dos años la renovación, porque es cada tres”, declaró el mandatario.