Puerto Príncipe. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, criticó ayer la repatriación de haitianos por parte de República Dominicana, pese a la aguda crisis que se vive en el país.



“Hasta que se resuelva la grave situación del país, está claro que las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos no permiten actualmente el retorno seguro, digno y sostenible de los haitianos a Haití”, indicó Türk en rueda de prensa en Puerto Príncipe al término de su visita.



Señaló que el año pasado 176,000 haitianos fueron repatriados por República Dominicana, cuando el derecho internacional en lo relativo a derechos humanos “prohíbe la devolución y las expulsiones colectivas sin una evaluación individual y de todas las necesidades de protección antes del retorno”.



Durante su viaje a Haití, que comenzó el miércoles pasado, Türk visitó el jueves Ouanaminthe (noreste del país), limítrofe con República Dominicana.



“Escuché historias terribles sobre el trato humillante al que son sometidos muchos migrantes, en particular mujeres embarazadas y niños no acompañados o separados de sus familias”, dijo sobre su desplazamiento a Ouanaminthe, donde visitó la frontera y se reunió con agentes locales y miembros de la sociedad civil.



Ya en noviembre pasado el alto comisionado solicitó a República Dominicana detener las deportaciones forzosas de haitianos.



La respuesta del presidente dominicano, Luis Abinader, quien calificó las declaraciones de Türk de “inaceptables” e “irresponsables”, no se hizo esperar entonces y afirmó que las repatriaciones de haitianos indocumentados no solo continuarían, sino que se incrementarían.



El jefe de Derechos Humanos de la ONU concluyó este viernes una visita a Haití, donde se reunió con el primer ministro, Ariel Henry, y miembros de su gabinete como los titulares de Justicia y de Asuntos de la Mujer, así como con representantes del Defensor del Pueblo, altos cargos de la Policía Nacional, miembros de la sociedad civil y víctimas de violaciones de derechos humanos.



Ante lo que vio, Türk pidió a la comunidad internacional que no se olvide de Haití y preste atención a este país, que vive sumido en una crisis en todos los órdenes, en medio de la violencia de las bandas armadas que controlan buena parte del territorio y de la reaparición del cólera. “La salida a esta situación multicrisis de derechos humanos debe ser asumida y liderada por el pueblo haitiano. Pero la magnitud del problema es tal que requiere de la atención activa y el apoyo de la comunidad internacional”, destacó.

La respuesta de Dominicana a Türk

El vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, respondió al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, afirmando que ante la realidad que atraviesa Haití, la verdadera situación desgarradora es la inacción de la comunidad internacional. “Lo desgarrador es ver la inacción ante los reiterados pedidos del presidente Luis Abinader de buscar una solución en Haití a los problemas de Haití. Nuestro país seguirá ejerciendo su soberanía”, dijo.