Conoce las terribles "masacres de San Valentín"

El 14 de febrero, Día de San Valentín, se conmemora por ser la fecha de los enamorados o incluso de la amistad. Sin embargo, también es fecha de sangrientas matanzas, venganzas y genocidios en diferentes momentos de la historia, todas llamadas «masacres de San Valentín».

Masacre de San Valentín: el ascenso de Al Capone (1929)

Durante la década de los años 20, Estados Unidos impuso una dura ley seca. Frente a ello, las mafias se encargaron de distribuir alcohol ilegalmente se consolidaron en la población como héroes. Asimismo, las venganzas entre bandas rivales ocurrían muy a menudo en plena calle, pero hubo una en particular que ocurriría el 14 de febrero de 1929.

Bugs Moran, después de la muerte del capo anterior, había tomado el poder de la banda del norte de Chicago. Pandilla cuyos miembros eran mayoritariamente irlandeses (y algunos polacos). Ellos eran los principales rivales de los italianos de la banda del sur, donde pertenecía el famoso Al Capone.

El 14 de febrero, día de San Valentín, un grupo de policías atrapó a los de la banda norte, algo que les extrañó mucho porque ya habían pagado la respectiva “vacuna”, así que, aunque sorprendidos, no estaban demasiado angustiados.

Moran observó lo que sucedía a lo lejos y pudo huir. Pero lo que los miembros de su banda no vieron venir, es que quienes los incautaron no eran policías, aparentemente, eran en realidad hombres de Al Capone disfrazados, quienes a través de una brillante redada, asesinaron a los siete hombres de la banda rival.

Aunque todo indica que sí… no se tiene certeza si en realidad fue obra del mafioso italiano. Pero el sangriento hecho no solo corroboró que estos criminales no eran héroes, sino que en contraparte provocó el ascenso de Al Capone para convertirse en el mafioso más poderoso que haya existido.

Genocidio a los judíos en tiempos de peste negra (1349)

En 1215, por orden del papa Inocencio III, los judíos en Europa debían llevar una marca amarilla, algo no muy diferente a la marca que los etiquetaba en los campos nazis. Este tipo de trato sirvió como antecedente para las masacres contra los hebreos de la época.

En 1349, en enero, la población judía de Basilea (actual Suiza) murió exterminada en un incendio donde los quemaron vivos. ¿La razón? Los lugareños consideraban que los judíos eran culpables de la peste negra, alegando que contaminaban el agua buscando que todos se contagiaran.

En Estrasburgo, actual Francia, la gente pensaba en ideas similares. Ya que los judíos no tenían permitido realizar la gran mayoría de las labores. Ellos se dedicaban al préstamo de dinero, lo que generó un enorme rencor en la población, aunado a que –aparentemente- las bajas por la peste en la población judía no eran tan altas como las cristianas.

Se ha llegado a la conclusión de que, como durante el pésaj (pascua) los judíos ayunan, esto evitó parte del contagio porque sus hogares atraían menos ratas. Sin embargo, en pleno siglo XII el antisemitismo no les permitió un raciocinio más lógico, a pesar de que el papa Clemente VI declaró que la plaga no era culpa de los judíos.

El concejo de Estrasburgo quiso defenderlos, pero los habitantes querían sangre hebrea, así que este ente se disolvió –se piensa que por estas mismas razones- y el nuevo organismo cedió a las demandas: a los judíos adultos que se negaron a convertirse, los quemaron vivos. Se estima que murieron alrededor 2 mil judíos en la masacre que duró seis días, pero empezó el Día de San Valentín de 1349.

Otras masacres de San Valentín

Las dos anécdotas anteriores son las más famosas entre las recordadas “masacres de San Valentín”, pero este día ha sido bastante complicado en otros diferentes momentos de la historia.

El 14 de febrero de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, los aliados neutralizaron el campo aéreo japonés Kahili en Papúa Nueva Guinea. Un hecho considerado también como una masacre de San Valentín. Sin embargo, los tres restantes son mucho más contundentes y sangrientos.

En 2008 ocurrió un tiroteo en la Universidad del Norte de Illinois, en Estados Unidos, donde murieron seis personas, en la tarde del 14 de febrero. Otro hecho bastante similar, y lógicamente en el mismo país ocurrió en 2018, cuando un hombre entró con un arma en la escuela secundaria de Florida, Marjory Stoneman Douglas y asesinó a 12 personas alrededor de las 2:00 p. m. un 14 de febrero.

Finalmente, el más sangriento desde el genocidio judío en la Edad Media, ocurrió tan solo el 14 de febrero de 2019. Un atacante suicida hizo detonar una bomba en la ciudad de Pulwama, ubicada en la región india de Jammu y Cachemira. La explosión asesinó a 40 miembros de la policía central de reserva de la India.