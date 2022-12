Email it

Lima. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció ayer que se reunirá con la Comisión de Constitución del Congreso para “acortar los plazos” para la celebración de elecciones generales en su país, que hace unos días planteó que se adelanten para abril de 2024.



“Ya he dicho que vamos a adelantar las elecciones, si bien es cierto que conforme al cronograma, que no lo manejo yo, lo maneja el Congreso y se dijo que hasta 2024, pero igual ya estoy sacando una cita con la Comisión de Constitución para que podamos acortar los plazos”, declaró la presidenta..



La jefa de Estado, que asumió el cargo el pasado miércoles en reemplazo de Pedro Castillo, sostuvo que el suyo es “un Gobierno de transición”, que preside con el objetivo de “llamar a la calma”, ante la grave agitación social y política que se ha presentado en los últimos días.



“Este Gobierno de Dina Boluarte es un Gobierno de transición, para llamar a la calma, llamar al diálogo, para trabajar juntos para que en este tiempo de transición podamos resolver los problemas que no se han resuelto”, añadió.



Ante los pedidos que hace un sector de la ciudadanía para que se cierre el Congreso, recordó que Castillo fue destituido y enviado a prisión precisamente por intentar aplicar una medida de ese tipo.



“Dicen que se puede cerrar el Congreso, legalmente es una situación difícil, por lo mismo que el presidente quiso cerrar el Congreso y miren ahora dónde está”, reflexionó.



Boluarte señaló que, por todos esos motivos, “no entiende” por qué un sector de los peruanos, a los que llamó “hermanos”, se “están levantado en contra de este Gobierno” que ella preside.



El Gobierno formalizó el lunes ante el Congreso un proyecto de ley que plantea el adelanto de las elecciones para abril de 2024, que fue entregado con las firmas de la presidenta Boluarte y su primer ministro, Pedro Angulo.