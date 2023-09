La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo advirtió a sus ciudadanos que se encuentran en Haití que no podrán viajar a República Dominicana a partir del jueves próximo, ante el posible cierre de las fronteras aéreas, marítimas y terrestres.



“Si se produce el cierre, los ciudadanos estadounidenses que planeen salir de Haití hacia la República Dominicana a partir del 14 de septiembre no podrán hacerlo y deberán hacer arreglos alternativos”, dijo la embajada en un comunicado colgado en su página web.



La legación norteamericana precisó que el posible cierre completo de la frontera entre República Dominicana y Haití se sumaría al cierre parcial de la franja que desde hace varios días se ejecuta y que cubre los cruces entre las ciudades dominicanas de Dajabón y Elías Piña y las haitianas de Juana Méndez y Belladere.“La Embajada de los Estados Unidos no puede facilitar la entrada a la República Dominicana a través de un cruce fronterizo cerrado”, advirtió el comunicado.



Ayer, del lado dominicano de la frontera por Dajabón, todo se mantenía en calma, en tanto que fueron retirados los nacionales haitiano que se encontraban cerca de la puerta a la espera de poder cruzar a su territorio. En este octavo día de cierre de la frontera, solo se permitió la entrada de empleados hacia Aduanas.