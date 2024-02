Washington. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, negó que haya alguna investigación abierta acerca de los posibles vínculos del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con el narcotráfico.



“No hay ninguna investigación de que el presidente López Obrador. El Departamento de Justicia habría tenido la responsabilidad de revisar cualquier acusación”, afirmó en una rueda de prensa.



Kirby respondió así a la pregunta de un periodista sobre un artículo en el que está trabajando el diario The New York Times -según denunció este jueves el propio López Obrador- sobre los posibles vínculos entre los aliados del presidente de México y los afiliados a los cárteles.



“Continuamos trabajando con la Administración del señor López Obrador para hacer lo que podamos para abordar esta migración sin precedentes en el hemisferio y la situación en la frontera, que sigue siendo un gran enfoque para el presidente Biden en esta Administración”, agregó el portavoz.



López Obrador tachó este jueves de “pasquín inmundo” a The New York Times por indagar presuntos pagos del narcotráfico que recibió su campaña electoral de 2018. Según el diario, su base es una investigación de Washington, ahora cerrada, que involucró también a sus hijos.



“Es una vergüenza, no cabe duda de que este tipo de periodismo está en franca decadencia. Es un pasquín inmundo el New York Times”, manifestó el mandatario en su conferencia matutina.



El gobernante mexicano exhibió una carta de la corresponsal del diario en México, Natalie Kitroeff, que incluye su número telefónico y un cuestionario sobre la investigación de los supuestos sobornos del Cártel de Sinaloa y del Cártel de los Zetas. Según el texto de Kitroeff, el periódico accedió a documentos y entrevistas en las que un informante contó que “uno de los confidentes más cercanos del presidente” se reunió con Ismael Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa antes de las elecciones de 2018.