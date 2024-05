ESCUCHA ESTA NOTICIA

Washington, 24 may (EFE).- Autoridades de salud de Estados Unidos indicaron este viernes que se preparan para la “posibilidad de un mayor riesgo para la salud humana” de contagios de gripe aviar, tras dos casos detectados en personas que estuvieron en contacto con vacas infectadas.



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) advirtieron este viernes que aunque el virus H5N1 que circula actualmente no tiene la capacidad de propagarse fácilmente entre las personas, «es posible que pueda cambiar» y pueda infectar de manera fácil a los humanos.



No obstante, la agencia federal de salud reiteró que el riesgo de gripe aviar en los humanos en Estados Unidos “es actualmente bajo” y no hay evidencia de transmisión de persona a persona en el país.



El pasado miércoles los CDC informaron que fue detectado el segundo caso humano de la gripe aviar en una persona que estuvo en contacto con vacas lecheras infectadas con este virus.



El caso fue identificado en un trabajador de una lechería en Michigan que estuvo expuesto regularmente a ganado infectado con la gripe aviar.



Tras ser expuesto al virus, el hombre estaba siendo monitoreado y cuando reportó síntomas se le practicó una prueba nasal que dio negativa para la enfermedad en los laboratorios del Departamento de Salud Pública de Michigan (MDHHS), pero una muestra ocular fue enviada a los CDC para su análisis, lo que finalmente confirmó el contagio.



MDHHS dijo que el trabajador agrícola se ha recuperado y no dio más información sobre el paciente.



Este es el segundo contagio de una persona que ha estado expuesta a ganado infectado con el virus. El mes pasado las autoridades de salud de Texas confirmaron que un hombre había dado positivo a la gripe aviar.



A finales de marzo se informó de que vacas lecheras en Texas y Kansas estaban infectadas y, días después, funcionarios del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, en inglés) informaron de contagios en un rebaño de vacas lecheras de Michigan que había recibido recientemente ejemplares de Texas.



También se han investigado contagios entre ganado de Nuevo México e Illinois.



El anuncio del reciente contagio de vacas lecheras en EE.UU. añade una dimensión preocupante a un brote que ha afectado a millones de aves y mamíferos marinos en todo el mundo.



El virus identificado como el H5N1 es un subtipo de gripe aviar muy contagioso entre aves.



Los CDC trabajan estrechamente con los departamentos de salud estatales de EE.UU. para monitorear otros posibles casos de personas que hayan podido estar en contacto con aves o animales infectados.



El caso reportado esta semana se convierte en el tercero de gripe aviar H5N1 en personas en Estados Unidos. El primero se registró en 2022.



El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS) avanza en tener 4,8 millones de dosis de vacuna contra la gripe aviar en su reserva nacional, en caso de que sea necesario, según información citada por ABC. EFE