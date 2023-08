Email it

Washington. Estados Unidos prometió apoyo y recursos para la fuerza multinacional liderada por Kenia en Haití para combatir la crisis, aunque no detalló si esta ayuda será económica o si mandará efectivos.



“Estamos comprometidos con encontrar los recursos para apoyar a esta fuerza multinacional, pero todavía es demasiado pronto para entrar en detalles sobre cuáles podrían ser esos recursos”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en su rueda de prensa diaria.



Miller recordó que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas todavía tiene que aprobar una resolución que avale el despliegue de la fuerza multinacional, para que luego Kenia envíe una primera misión de evaluación sobre el terreno.



El Gobierno de Kenia anunció el sábado su disposición a liderar esa misión y desplegar 1,000 policías en el país caribeño, casi 10 meses después de que el primer ministro de Haití, Ariel Henry, pidiera la ayuda de una fuerza multinacional.



Seis años después del fin del mandato de la cuestionada Misión de Estabilización de la ONU en Haití (Minustah), la posible llegada de dicha fuerza, aunque esperada, genera inquietud en el país más empobrecido de la región, donde este tipo de misiones -10 en los últimos 30 años- siempre ha sido objeto de controversias. Miller aseguró que Estados Unidos ha estado “trabajando entre bastidores” para lograr que se configure esta fuerza internacional, un esfuerzo que dijo ha resultado “más apropiado y más útil” que liderar la misión.



Apoyo de la ONU



De su lado, el secretario general de la ONU, António Guterres, celebró s el ofrecimiento de Kenia. Según el portavoz Farhan Haq, Guterres “valora” la decisión de Kenia de encabezar esta fuerza que él mismo solicitó y agradece la “solidaridad expresada por el gobierno keniano”.



“El secretario general reitera su llamamiento al Consejo de Seguridad a apoyar esta operación internacional -que no se hará bajo bandera de la ONU- y anima a los Estados miembros, particularmente de la región, a unir fuerzas con Kenia”.



Trudeau acusa a las élites de la crisis



Mientras en Toronto, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, acusó a las élites políticas y económicas de Haití de la grave crisis que vive el país caribeño y reveló que la semana pasada trató con el secretario general de la ONU, António Guterres, la búsqueda de una solución a la situación.



Trudeau declaró que, pese a la inversión de cientos de millones de dólares y la presencia internacional desde hace 30 años en Haití para “confrontar la violencia y proporcionar ayuda humanitaria”, la crisis “es una de las peores” en la historia del país.



El gobernante canadiense reafirmó el compromiso de su país de ayudar a mejorar la situación en Haití a través de inversiones, así como a través de presiones a “la clase política de Haití que no se está tomando sus responsabilidades con seriedad”. “Y también estamos imponiendo sanciones a esas élites económicas en Haití que siguen aprovechándose de la inestabilidad y financian bandas armadas”, continuó Trudeau.