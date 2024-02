Santiago.-El exdirector de la Policía Nacional, Ney Aldrin Almonte Bautista confía en el proceso de investigación para dar con los responsables de la muerte a tiros de su tío, el empresario y ex oficial retirado, Antonio Hernández Bautista (Tony).

“Era el único tío que me quedaba allá en Santiago. Nosotros confiamos en las investigaciones y confiamos en la policía. Si yo antes decía que no podían ponerle fecha para que atrapamos a un delincuente, obviamente ahora no puedo cambiar mi discurso”, apuntó el ex director de la Policía Nacional.

Almonte Bautista dijo que prefiere esperar que las pesquisas fluyan y confía que los investigadores van a dar con el paradero de los asesinos de su pariente.

Tony Hernández Bautista, de 70 años de edad, resultó muerto de al menos cuatro impactos de bala ocasionados por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta y que al parecer intentaron atracarlo.

Se cree que el empresario quien era propietario del colegio Juan Pablo II y de varios edificios en el residencial El Ejecutivo, se resistió al asalto