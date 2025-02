Ciudad del Vaticano. El papa Francisco padece una infección en las vías respiratorias y una “leve fiebre”, informó la Santa Sede en un comunicado, después de que haya sido hospitalizado en Roma debido a una bronquitis.



“El Santo Padre, tras la persistencia de la bronquitis de estos días, se ha sometido a unos análisis especializados y ha comenzado la terapia farmacológica hospitalaria”, se lee en un breve comunicado del Vaticano.



Los primeros resultados, agrega, “demuestran una infección en las vías respiratorias”.



El comunicado termina informando de que sus condiciones clínicas son “discretas” (moderadas) y que presenta “una alteración febril leve”.



El pontífice argentino, de 88 años, ha tenido que ser hospitalizado este viernes en el Policlínico Gemelli de Roma por una bronquitis que no le da tregua cada invierno y que en los últimos días le había imposibilitado leer algunos discursos.



Tras la publicación de este primer parte, el portavoz vaticano, Matteo Bruni, afirmó que “el papa está sereno, de buen humor y ha leído algún periódico”.



Por eso, ha anulado su participación en audiencias hasta el próximo lunes, como su presencia en el Jubileo de los artistas o su visita a los estudios cinematográficos romanos de Cinecittà.



“Esta mañana, al final de las audiencias, el Papa Francisco fue ingresado en el Policlínico Agostino Gemelli para realizar algunos exámenes diagnósticos necesarios y continuar el tratamiento en entorno hospitalario de la bronquitis todavía en curso”, fue el escueto comunicado del Vaticano, que no especificó el tiempo que deberá estar el papa en el hospital.



Desde principios de febrero el papa explicó que sufría un “fuerte resfriado”, como él mismo dijo en la audiencia general del miércoles 5 de febrero, y en los días sucesivos mantuvo sus audiencias, pero en su residencia, la Casa Santa Marta, para no trasladarse al palacio pontificio “debido a una bronquitis”, informó la Santa Sede.



Esta es la cuarta vez que el papa tiene que ser hospitalizado en el Gemelli. En el pasado, el pontífice argentino ha sufrido problemas de gripe y respiratorios que incluso le obligaron a estar ingresado tres días en marzo de 2023; y en noviembre de 2023 estos problemas respiratorios le obligaron a cancelar su viaje a Dubái por la COP28. A finales de febrero de 2024 acudió además a la sede del Gemelli en la Isla Tiberina para realizarse una tomografía computarizada de control de los pulmones.

Francisco: historial de hospitalizaciones

En junio de 2023, el pontífice argentino tuvo que ser de nuevo ingresado para una operación por una hernia abdominal, en la que se le retiraron algunas adherencias y se le colocó una malla en la pared del abdomen, y estuvo nueve días en el hospital. Mientras que en julio de 2021 fue hospitalizado durante diez días para operarle de una estenosis diverticular sintomática del colon. En 2019, el Papa Francisco se sometió a una cirugía de cataratas.