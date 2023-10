Amnistía Internacionaldocumenta ataques israelíes en Gaza que pueden constituir crímenes de guerra

Rafah.- Pese a los anuncios, los acuerdos políticos y la expectativa, la apertura del paso fronterizo de Rafah entre Egipto y la Franja de Gaza aún sigue sin ser una realidad, entorpecido por la dificultad de las labores de reparación de las vías de acceso, destruidas por bombardeos israelíes, mientras la “urgencia” por entregar ayuda se recrudece.



Hasta un centenar de camiones, clasificados según su carga y la urgencia para su entrega, todavía aguardan al borde de la frontera, mientras otros tantos voluntarios egipcios esperan cada vez más impacientemente el permiso oficial para entrar en el territorio palestino bajo asedio de Israel.



Mientras, equipos de trabajadores egipcios con maquinaria pesada trabajan para pavimentar el cruce y poder iniciar la entrega de una ayuda que, como indicó en el mismo paso de Rafah el secretario general de la ONU, António Guterres, es la diferencia “entre la vida y la muerte”. No se ha conocido ninguna información que contradiga el anuncio que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo hace hace dos días sobre el acuerdo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su contraparte egipcia, Abdelfatah al Sisi, para que la ayuda pueda atravesar la frontera.



Vida y muerte



Así lo confirmó también el mismo Guterres en una visita fugaz a la frontera, donde urgió a todos los implicados a la apertura de una vía de auxilio “esencial” para los 2.2 millones de gazatíes encerrados en el minúsculo territorio sin agua, electricidad, alimento ni combustible desde hace 12 días.



“Es imposible estar aquí y no tener el corazón roto, hay dos millones de personas pasando penurias, sin comida, sin medicinas… Necesitan todo para sobrevivir. En este lado, tenemos camiones y todo lo necesario para ellos. Esos camiones, no son solo camiones, sino que son lo que diferencia la vida de la muerte, necesitamos pasar la máxima cantidad posible”, indicó el máximo responsable de la ONU.



El político portugués calificó esta operación humanitaria como una acción “que no es normal, sino urgente” para rescatar a una población “en estado de guerra”.



Guterres se acercó hasta allí desde El Cairo, donde aterrizó en la víspera para reunirse con las autoridades egipcias y para participar mañana sábado en la Cumbre de la Paz de El Cairo organizada por el gobierno de Abdelfatah al Sisi para abordar la crisis de violencia que arrancó el pasado día 8 con el asalto terrorista del brazo armado de Hamás en territorio israelí.



Según dijo Guterres, la ONU está “trabajando para que los camiones lleguen lo antes posible, con la mayor cantidad de ayuda posible” a la población necesitada, al tiempo que insistió en la necesidad “de arreglar esta situación lo antes posible”. Confirmó además que hay un acuerdo entre Israel, Egipto y la ONU para el ingreso de ayuda, “con una serie de condiciones”, y señaló que desde su organización se está buscando que “puedan entrar camiones de ayuda todos los días”.



Salvar y cuidar



Aguardando en el paso están decenas de voluntarios egipcios deseosos de “poder entrar y ayudar” a sus hermanos de Gaza, para “salvar y cuidar a los heridos”, tal y como dijo a EFE Ahmed, un enfermero de la provincia egipcia del Norte de Sinaí que lleva esperando una semana frente al cruce de Rafah.



“Se prepararon diez ambulancias que entrarán para llevar heridos graves a los hospitales del Norte de Sinaí, Ismailía y Port Said. El personal médico seguirá en Gaza durante todo el tiempo de la crisis”, afirmó el enfermero.



Mohamed Sami, dentista, quiere entrar en Gaza “sin mirar atrás” para ayudar a sacar a los heridos.

Lejos de allí, en El Cairo, miles de personas marcharon con un tono mucho más crudo para defender “con alma y sangre” a Palestina.



Liberan rehenes



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró la liberación de dos estadounidenses secuestradas por Hamás durante el ataque a Israel, y prometió que no parará hasta lograr que el resto de rehenes queden en libertad.



“Desde los primeros momentos del ataque, hemos estado trabajando día y noche para liberar a los estadounidenses que fueron tomados como rehenes por Hamás, y no hemos frenado nuestros esfuerzos para lograr la liberación de los que siguen retenidos”, explicó.

Amnistía Internacional recaba datos en terreno

Amnistía Internacional (AI) pidió la investigación urgente de varios ataques del Ejército de Israel en Gaza que ha documentado y considera que pueden constituir crímenes de guerra.



La organización de derechos humanos, que sigue recabando información sobre el terreno, ha dado detalles de cinco casos en los que el Estado israelí ha bombardeado objetivos “indiscriminados” sin tomar presuntamente las precauciones debidas para proteger a la población.



Por este motivo, AI, que ha reunido testimonios y sometido a análisis imágenes de satélite, exige a Jerusalén en un comunicado que “ponga fin a los ataques ilegales y respete el derecho internacional humanitario”. Amnistía Internacional es dirigida por Agnès Callamard.