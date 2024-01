PATERSON-Nueva Jersey.- Dominicanos residentes en esta ciudad manifestaron estar en desacuerdo con el director del sector externo internacional de la reelección (2024) del presidente Luis Abinader, el cónsul en Colombia, Juan Peña, quien al juramentar dicho sector en este estado afirmó que el mandatario ha ido cumpliendo cabalmente todas sus promesas.



En documento de prensa, Juan Mejía, Osiris Calderón, Wenceslao Contreras, Altagracia de Medina, Miguel Rosario, Ingrid Marmolejos, Rodolfo Mena, Luis Báez y Wilson Torres, entre otros, se mostraron incrédulo ante lo expresado por Peña.

Recordaron que Abinader proclamó en diciembre 2021 la reducción de los boletos aéreos desde Nueva York y Nueva Jersey con una tarifa reducida, no mayor de 500 dólares con impuestos incluidos, lo que nunca sucedió. Ver: https://presidencia.gob.do/noticias/presidente-abinader-anuncia-boletos-precios-reducidos-para-facilitar-visita-de-dominicanos

Asimismo, en septiembre 2022, el actual gobierno anunció que no se cobrará los 10 dólares por concepto de Tarjeta de Turismo en los boletos aéreos a los pasajeros nacionales dominicanos, así como a los extranjeros residentes en la RD, tampoco ha sucedido. Ver: https://presidencia.gob.do/noticias/gobierno-elimina-pago-de-10-dolares-pasajeros-dominicanos

A parte de eso, indican los quisqueyanos que la comunidad dominicana en el exterior sigue golpeada por el gobierno del “cambio” al mantenerle el cobro de $50 dólares cuando un menor hijo de dominicanos emigrados pasa más de 30 días en RD y $80 si pasa más de tres meses.

Además, no permite llevar un vehículo con 8 años de uso; no ha querido modificar la ley 716 del 1944 (79 años) sobre los consulados, para reajustar verdaderamente los elevados precios de sus servicios (pasaportes, poderes, etc.) y no hacer un simulacro de rebaja como lo hizo recientemente.

Mencionan que el presidente tampoco ha querido establecer mecanismos que abaraten el precio de envío de las remesas, que al año suman más de $10 mil millones de dólares.

Tampoco ha querido aumentar a US$8 mil dólares al año el monto de la gracia navideña, debido a que todo ha subido el doble. “Son necesidades sentidas”, manifiestan los connacionales.

A todo esto, el mandatario reitera con frecuencia que la diáspora dominicana es prioridad en su política exterior.