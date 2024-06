Nairobi. El Tribunal Superior de Nairobi fijó para el próximo 7 de octubre una audiencia sobre un nuevo recurso de un partido opositor de Kenia contra el despliegue en Haití de los primeros policías del contingente keniano que debe liderar la misión multinacional aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU.



“Como el tribunal toma vacaciones, volveremos al tribunal el 7 de octubre de 2024 para argumentar nuestra demanda por desacato” contra el Gobierno keniano, declaró a EFE el abogado Ekuru Aukot, líder del partido minoritario Thirdway Alliance (Alianza Tercera Vía), que interpuso el recurso el 16 de mayo ante el Tribunal Superior.



La corte fijó esa fecha en una audiencia celebrada en la capital keniana, en la que Aukot buscaba una respuesta a su demanda por “desacato a un orden judicial con base en la sentencia del 26 de enero” pasado.



El político opositor acusó al Poder Ejecutivo del presidente William Ruto de usar “tácticas dilatorias” con el fin de “ganar tiempo”.



“Con un proceso judicial en marcha ahora, quedará mal que el presidente Ruto intente enviar agentes de policía a Haití”, afirmó Aukot.



La formación de Aukot ya interpuso una demanda similar el pasado octubre ante la misma corte, que bloqueó temporalmente la movilización prevista de más de mil agentes kenianos en Haití.



Tras esa primera orden judicial, que no impidió al Gobierno keniano dar luz verde al despliegue el 13 de octubre, surgió un nuevo obstáculo cuando el tribunal lo prohibió el pasado 26 de enero, al establecer que el Consejo de Seguridad Nacional keniano no tiene potestad para mandar a los policías al extranjero.



La corte consideró que este órgano -formado por el presidente del país, el vicepresidente, el jefe del Ejército, el director general de los Servicios de Inteligencia y el inspector general de la Policía, entre otros- solo podría enviar a agentes kenianos al extranjero si existe un “acuerdo recíproco” con el Gobierno anfitrión.



Kenia y Haití intentaron salvar ese obstáculo el pasado 1 de marzo, cuando el ahora exprimer ministro haitiano Ariel Henry y Ruto firmaron en Nairobi un pacto bilateral.



Pero, según Aukot, ese acuerdo no es válido porque no fue publicado en el Boletín Oficial del Estado keniano y debería haber sido firmado “por el presidente democráticamente electo de Haití” y no por Henry, cuyo Gobierno, además, no hizo una “petición formal” a Kenia.



De acuerdo con el recurso del pasado 16 de mayo, el despliegue sería “inconstitucional” e “ilegal”.

Haitianos protestan por asesinato de tres policías

Cientos de manifestantes salieron a las calles de Puerto Príncipe para exigir justicia para los tres miembros de la Unidad Temporal Antipandillas (UTAG) de la Policía Nacional de Haití asesinados por bandas armadas el domingo pasado. Durante el recorrido de la marcha, se levantaron barricadas con llantas a las que algunos participantes prendieron fuego y se exigió el arresto del expolicía Jimmy Cherizier, alias ‘Barbecue’.