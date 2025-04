Washington/Kiev. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, protagonizaron este miércoles un cruce de reproches públicos a raíz del plan de paz que impulsa Washington para poner fin a la guerra en Ucrania.



Mientras Trump acusó a Zelenski de poner en peligro un posible acuerdo al rechazar reconocer la soberanía rusa sobre Crimea, el líder ucraniano replicó que su país no cederá ni renunciará a su integridad territorial, y recordó la posición oficial de EE.UU. sobre Crimea durante la primera presidencia del republicano.



Trump, desde la red Truth Social, consideró “muy perjudiciales” las declaraciones de Zelenski en las que descartó reconocer la anexión rusa de Crimea, efectuada en 2014. “Crimea se perdió hace años” bajo el mandato de Barack Obama, dijo el mandatario estadounidense, añadiendo que “ni siquiera es un punto de discusión”.



“Nadie le pide a Zelenski que reconozca Crimea como territorio ruso, pero si la quiere, ¿por qué no lucharon por ella hace once años cuando fue entregada a Rusia sin un solo disparo?”, escribió Trump.



El líder republicano afirmó además que “son declaraciones incendiarias como la de Zelenski las que dificultan tanto la resolución de esta guerra” y advirtió que sus palabras “no harán más que prolongar el conflicto”.



Zelenski respondió con firmeza desde Kiev. “No hay nada de qué hablar; es nuestra tierra, la tierra del pueblo ucraniano”, dijo el presidente ucraniano con motivo de las conversaciones de este miércoles en Londres, en las que participaron representantes de EE.UU., Europa y Ucrania.



Posteriormente, en un mensaje en Telegram, Zelenski recordó la postura adoptada por la administración Trump durante su primer mandato, compartiendo un enlace a una declaración de 2018 firmada por el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo.