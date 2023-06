Email it



Santo Domingo-. El Congreso Nacional de Industrias Creativas “RD Naranja”, evento que organiza el Ministerio de Cultura, contará con la participación de un selecto grupo de especialistas en las áreas de negocios y emprendimiento, quienes compartirán sus conocimientos con el público de manera gratuita en la Plaza de la Cultura, del 16 al 18 de junio.



Este encuentro, que se realizará por primera vez en el país, ha sido concebido como una plataforma en la que los gestores culturales y emprendedores en disciplinas como el diseño, la música, la moda, artes visuales, artesanía y otras, obtendrán herramientas que les ayudarán a impulsar sus emprendimientos y proyectos, en aras de contribuir al desarrollo de la economía naranja en el país.



Es por ello que este congreso ofrecerá un programa de actividades formativas, como charlas y paneles, dirigidas a educar al público en cuanto a la protección de sus creaciones y a la mejor comprensión de aspectos vinculados a las industrias creativas.



Entre los profesionales que participarán se encuentra la coach Pamela Pichardo, especialista en educación financiera, y que tendrá a su cargo la charla “Haz más dinero con tu talento creativo”.



Pichardo es egresada de Marketing de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), con un máster en Dirección Comercial y Marketing y estudios especializados en el Instituto de Mercado Bursátiles. Se caracteriza por comunicar en un lenguaje práctico y sencillo.



También participará Feìlix Rosa, asesor financiero, conferencista y director general de The Money Coach, con la charla “Ponte en precio”: poniéndole un valor justo a tu trabajo creativo.



Rosa tiene un posgrado en Banca y Finanzas en la Universidad de TC3, Nueva York, y es coach eìlite certificado por la World Coaching Corporation. Este especialista ha ayudado a más de 30,000 personas a entender sus finanzas y las de sus negocios de una manera sencilla.



Además del tema financiero, profesionales invitados tratarán temas vinculados al derecho de autor, con “No todo está hecho”: entendiendo la Propiedad Intelectual en República Dominicana, una charla que impartirá la experta Carolina Morales.



Morales ha participado en foros nacionales e internacionales relacionados con temas ligados a la propiedad intelectual, además de especializarse en la economía naranja y los aspectos legales de la inteligencia artificial, siendo docente de este tema en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.



La identidad en el mundo creativo es muy importante, por ello se incluye en “Deja tu marca”: presentándote a la industria, con Patricia Peña, quien es speaker, asesora de marcas personales, coach certificada por la World Coaching Corp, y dueña de The C Agency, agencia especializada en branding y marketing digital.



Con la charla “Algoritmo naranja”: pon tu proyecto en plataformas digitales, participará José Miguel Sánchez Ovalles, mejor conocido como Mr. Pichón, en la que el público tendrá acceso a herramientas que lo ayuden a mover sus proyectos en internet.



El evento cuenta con el coauspicio del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el apoyo del Banco Popular, Propagas, Black & Decker y la Dirección General de Cine (DGCINE).



Feria Nacional de Artesanía



Cabe destacar que, en el marco del Congreso Nacional de Industrias Creativas RD Naranja, que se desarrollará en horario de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche, el público podrá disfrutar de la Feria Nacional de Artesanía, con talleres y exhibiciones de piezas, además de expresiones culturales, como danza, teatro y artes visuales.



Asimismo, durante este evento, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) estará desarrollando una ronda de negocios con los artesanos, con el objetivo de impulsar la comercialización de la artesanía local.



La programación completa de “RD Naranja” se encuentra disponible en el sub-portal web del Ministerio de Cultura: https://cultura.gob.do/RDNaranja. Los interesados en asistir a las charlas y paneles deben registrarse en el enlace colocado en el portal web. El evento es completamente gratis, pero con cupo limitado.