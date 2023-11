Washington. El Gobierno del presidente norteamericano Joe Biden se encuentra en una posición delicada: no ha conseguido contener a Israel y, como resultado, ha empezado expresar públicamente dolor por los niños palestinos muertos en la Franja de Gaza, en un intento por apaciguar a los países árabes y evitar que el conflicto se extienda por la región.



Primero fue Biden quien esta semana evocó la imagen de niños palestinos “llamando a gritos a sus padres fallecidos” y, posteriormente, fue el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, quien este fin de semana dijo que veía a sus propios hijos en los rostros de los niños palestinos.



“Cuando veo a un niño o niña palestino rescatado de los escombros de un edificio, me impacta en los más profundo de mi ser, igual que le impacta a cualquier otra persona. Y veo a mis propios hijos en sus rostros. Como seres humanos, ¿cómo podría ser que no nos sintiéramos todos de la misma forma?”, se preguntó Blinken este sábado en una conferencia de prensa junto a sus homólogos de Jordania y Egipto.



En público, y también en privado, funcionarios estadounidenses están actuando con un nuevo sentido de urgencia para apaciguar al mundo árabe dejando claro que Estados Unidos está profundamente angustiado por el sufrimiento en Gaza, donde 9.700 personas, de las cuales 4.000 son menores, han muerto por los bombardeos israelíes.



Sin embargo, los líderes árabes no se han mostrado conmovidos por esta nueva expresión de dolor de Estados Unidos y han reiterado sus peticiones para que se declare inmediatamente un alto al fuego.

La posición oficial de Estados Unidos es que un alto al fuego solo beneficiaría al grupo islamista Hamás, que gobierna de facto la Franja de Gaza, y le permitiría reagruparse para perpetrar otro ataque como el del 7 de octubre, que resultó en la muerte de 1.400 personas (la mayoría civiles) y en la toma de 240 rehenes que fueron llevados al enclave palestino.



“Pausas humanitarias”



En lugar de respaldar un alto al fuego, el Gobierno de Biden ha estado abogando por “pausas humanitarias” para permitir la entrada de ayuda a la Franja de Gaza y facilitar las operaciones de rescate de rehenes, entre los que figuran ciudadanos estadounidenses.



Sin embargo, cuando este fin de semana Blinken urgió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a parar los bombardeos sobre Gaza se topó con una negativa rotunda.



Netanyahu rechazó la idea de cualquier tregua si antes no se garantiza la liberación de los rehenes en Gaza y prometió que Israel no se detendrá hasta la “victoria”, que ve como la destrucción total de Hamás.

La negativa de Netanyahu puso de relieve la incapacidad de Washington para influir en su principal aliado en Oriente Medio.



El papa Francisco llama a poner fin a la guerra

Ciudad del Vaticano. El papa Francisco volvió a recordar la “grave situación” entre palestinos e israelíes y pidió, “en nombre de Dios”, un alto el fuego, y que se busquen todos los caminos posibles para que se evite una ampliación del conflicto, en un llamamiento tras el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro.

“Sigo pensando en la grave situación de Palestina e Israel, donde tantas personas han perdido la vida. Por favor, en nombre de Dios, cesad el fuego. Espero que se busquen todos los caminos posibles para que se evite absolutamente una ampliación del conflicto”, dijo.