El artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte no se cumple del todo en la práctica, declaró el miércoles el exjefe de las Fuerzas Armadas ucranianas y actual embajador en el Reino Unido, Valeri Zaluzhny, informaron medios locales.

Este punto estipula que un ataque armado contra cualquier país de la Alianza debe considerarse un ataque simultáneo contra todos los Estados del bloque.

“Los Estados bálticos entienden que no existe un verdadero artículo 5, y que nunca ha existido. Polonia también lo comprende, ya que allí caen misiles de vez en cuando, a veces nuestros, a veces rusos. Rumanía lo entiende todo, pero guarda silencio”, afirmó Zaluzhny durante una reunión con estudiantes en la ciudad de Lviv en Ucrania.

Como ejemplo, Zaluzhny citó el caso de unos oficiales rumanos que llamaron después de que dos supuestos drones rusos se estrellaran en territorio de Rumanía. Después, un funcionario culpó a Ucrania del incidente, afirmando que los drones cambiaron su rumbo hacia Rumanía debido al uso por parte de Kiev de equipos de guerra electrónica.

“Me llamaron desde Rumanía y me pidieron que no dijera que allí habían caído Shaheds [vehículos aéreos de combate no tripulados]. Luego, volvieron a llamar y me dijeron: ‘¿Por qué han activado sus sistemas de guerra electrónica? Los drones se dirigieron hacia nosotros’. Les dije: ‘Pues derríbenlos. Tienen cuarenta F-16 [cazas] allí”, relató Zaluzhny.

También sugirió que, aunque Ucrania ingresara en la OTAN, eso no le daría garantías de seguridad, salvo la protección política.

Valeri Zaluzhny dirigió las Fuerzas Armadas de Ucrania desde 2021 hasta febrero de 2024, y después fue reemplazado por Alexánder Syrski.