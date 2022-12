¿Falla de San Andrés activa? Los daños en California tras sismo de 6.4

Un sismo de 6.4 en California dejó el martes a decenas de miles sin electricidad mientras las fotos muestran las consecuencias destructivas del evento sísmico.

Fuertes temblores en la madrugada del martes cortaron el suministro eléctrico a miles y dejaron casas y caminos dañados.

Las imágenes de la escena en Ferndale muestran el “desorden” en los hogares como resultado del sismo de 6.4.

En Rio Dell, al menos una casa fue fotografiada con daños significativos.

Las autoridades cerraron un importante puente en Ferndale que mostraba daños, según muestran las imágenes.

Samantha Karges, la PIO del alguacil del condado de Humboldt, informó que hubo varios incendios en las casas, informó ABC7.

Una residente de Ferndale, Caroline Titus, tuiteó un video desde el interior de su casa que mostraba muebles y platos rotos.

That was a big one. Power is now out in #ferndaleca. House is a mess. #earthquake pic.twitter.com/YEmcv1Urhp