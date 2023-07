Fernando Pérez Algaba: qué se sabe del cripto-influencer descuartizado

Email it

Medios de toda la región reseñan la cruda muerte en Argentina del cripto-influencer Fernando Pérez Algaba, asesinado a balazos, descuartizado; colocando varias partes de su cuerpo en una maleta, su torso en un río y la cabeza en otra mochila.

Según varios informes de los medios locales, el comerciante de criptomonedas e influencer se reportó como desaparecido el 18 de julio cuando no devolvió las llaves de un departamento alquilado y no contestó su teléfono.

El cripto-influencer contaba con casi un millón de seguidores en su Instagram

Sus restos se hallaron en una maleta menos de una semana después, el 23 de julio, por un grupo de niños en la localidad de Ingeniero Budge, provincia de la capital argentina.

La maleta contenía piernas y antebrazos amputados. Las autoridades descubrieron un torso el 24 de julio después de drenar el arroyo donde se encontró la maleta. Un día después, el 25 de julio, se encontró una cabeza en una mochila.

En esta maleta hallaron parte del cuerpo del cripto-influencer

El análisis de huellas dactilares y tatuajes identificó el cuerpo como el del cripto-influencer y una autopsia sugirió que le dispararon tres veces antes de ser desmembrado.

Por el hecho está detenida una mujer que habría robado la maleta en la que aparecieron los restos de Pérez Algaba. Pero no se determina aún si tiene algo que ver con el homicidio. Además, los investigadores siguen pistas sobre algunas deudas que tenía la víctima, quien en los últimos meses aparecía vinculado al negocio de las criptomonedas.

En una mochila encontraron su cabeza

Quién era el cripto-influencer Fernando Pérez Algaba

Fernando Pérez Algaba se desempeñaba como trader, tenía una empresa de alquiler de vehículos de alta gama en EEUU y estaba calificado como un agente «irrecuperable» por sus deudas en el sistema financiero argentino.

El hombre, apodado «Lechuga», residió hasta principios de este año en la ciudad de Miami. Allí era dueño de la firma Enjoy Rental Car, dedicada al alquiler de vehículos de alta gama, además de jet ski y barcos en el estado de Florida, con oficinas también en Buenos Aires.

Trabajaba con criptomonedas y compra y venta de vehículos de alta gama, pero estaba lleno de deudas

Durante los últimos años, el empresario se dedicó a la compra y venta de activos y derivados financieros en las plataformas Forex y Criptomonedas desde Argentina, donde contaba con más de 25 empleados.

No obstante, desde hacía algunos meses vivía en la ciudad española de Barcelona, desde donde viajó a la Argentina para hospedarse durante una semana de julio.

En sus registros contables, el hombre tenía marcada una deuda financiera en entidades bancarias de $1.227.000.

Detenidos por el crimen

Los pesquisas apresaron a Nicol Alma Chamorro, quien fue la última persona que tuvo en su poder la maleta donde estaban las extremidades seccionadas.

A esa persona se llegó en base al testimonio de sus hermanos, cuyos documentos estaban en la valija junto a los restos.

Chamorro se negó a declarar el miércoles pasado en el marco de la causa en la que se encuentra imputada como partícipe secundara del homicidio. Un juez convalidó su arresto.

Hipótesis del crimen del cripto-influencer

El cripto-influencer recibió varias amenazas

El abogado de la familia de Pérez Algaba, Sebastián Queijeiros, remarcó que la principal hipótesis es que “fue una especie de ‘apriete’ (presión) que se fue de las manos”.

Además, señaló que una de las pericias que se espera resultado podría indicar que Pérez Algaba «perdió la vida en un lugar, después lo descuartizaron, lo pusieron en una mochila, una valija, lo trasladaron y lo tiraron en el río donde no hay cámaras de seguridad».

Amenazas en investigación

Entretanto, las autoridades investigan varios audios y mensajes figuran en una conversación grabada por el propio cripto-influencer con un miembro de la barra de Boca Juniors, Gustavo Iglesias, quien le reclamaba la devolución de una deuda cercana a los u$s70 mil que había contraído con su hijo, Nazareno Iglesias.

Tras la difusión del contenido de esos mensajes en los medios -ya que el teléfono celular de la víctima no fue por el momento encontrado-, un fiscal ordenó incorporarlos a la causa para analizarlos como evidencia. Iglesias padre e hijo se presentaron espontáneamente a declarar al respecto en el marco de la causa, acompañados de sus abogados.

Los voceros judiciales dijeron que ambos reconocieron que Pérez Algaba les debía dinero e, incluso, Iglesias padre admitió ser quien envió algunos de los audios incorporados al expediente.

“Yo no te voy a matar. Te voy a hacer algo peor. Te voy a sacar los ojos y cortar las manos para que no puedas contar más en tu vida plata. Juro por mis hijos que no tengo ningún problema por ir preso”, dice una de las amenazas grabadas por de Pérez Algaba de boca de Iglesias.