Georgia. La fiscal Fani Willis, encargada del caso en Georgia (EE.UU.) en contra del expresidente Donald Trump y otras 19 personas por intentar revertir los resultados de las elecciones en ese estado, pidió que se les juzgue a todos al mismo tiempo.



En un documentado presentado ante el Tribunal Superior del condado de Fulton, Willis dijo que, bajo su perspectiva, no es adecuado juzgar los casos por separados. “Todos los acusados deben ser juzgados juntos”, subrayó la fiscal.



El pedido de Willis llega después de que un juez de dicho tribunal, Scott McAfee, decidiera ya una fecha de arranque en el juicio para uno de los acusados, Kenneth Chesboro. La corte aún no ha decidido si aprobar o no la propuesta de Willis de que el juicio comience el 23 de octubre, por lo que la fiscal pidió en el documento presentado hoy que clarificara si la decisión sobre el caso de Chesboro implica que se va a separar a este acusado de los demás.



El caso de Georgia es uno de varios procesos judiciales que el expresidente enfrenta en distintas cortes del país. El juicio contra Trump en Washington por intentar revertir los resultados de las elecciones fue fijado para el 4 de marzo de 2024, mientras que el proceso por los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels para silenciar durante la campaña de 2016 su “affaire” en el pasado, está programado en Nueva York para el día 25 de ese mismo mes.