La impactante foto de decenas de soldados rusos abatidos por Ucrania

«Nunca antes el cuerpo diplomático ruso había sufrido tales pérdidas», afirmó el Ministerio de Defensa de Ucrania en un tuit redactado con gran ironía con una imagen aérea de un campo en Bakhmut, en la región del este de Donetsk, regado de cuerpos de soldados rusos.

Cuando la imagen aérea se amplía, lo que parecen puntos se transforman en nítidos cuerpos tendidos en el campo abierto.

Never before has the russian diplomatic corps suffered such losses. pic.twitter.com/SNrR7Kg8vo