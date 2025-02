Fracasa la firma del acuerdo sobre tierras raras entre EE.UU. y Ucrania

EE.UU. y Ucrania no han podido firmar este viernes el acuerdo sobre el subsuelo y tierras raras ucranianas, ya que la reunión entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, terminó en una disputa, después de la cual el líder ucraniano abandonó la Casa Blanca antes de lo planeado, reportó Reuters, citando a un oficial al tanto del asunto.

Un portavoz de la administración de Trump confirmó a los periodistas que Zelenski abandonó la Casa Blanca sin firmar el acuerdo, que era el propósito original de su visita, recoge NBC News.

Aunque, según medios, el acuerdo que le habría dado a EE.UU. cierto control sobre los minerales de tierras raras debería ser firmado por Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, y Yulia Sviridenko, ministra ucraniana de Economía.

Tras la reunión, Trump afirmó en las redes sociales que había llegado a la conclusión de que el primero “no estaba preparado para la paz” y le faltó el respeto a Washington en la Casa Blanca.

Previas versiones y garantías de seguridad

Anteriormente, varios medios reportaron que un acuerdo económico preliminar preveía la creación del Fondo de Inversión para la Reconstrucción, que sería administrado conjuntamente por Washington y Kiev, y se encargaría de diseñar proyectos de inversión en Ucrania y atraer inversiones para aumentar el desarrollo, incluso en áreas como la minería y los puertos.

Así, Associated Press indicó que este fondo de inversión sería de propiedad y gestión conjunta de Washington y Kiev, al que Ucrania contribuiría con el 50 % de los ingresos futuros procedentes de recursos naturales, incluidos minerales, hidrocarburos y otros materiales extraíbles.

A su vez, según información de Axios, EE.UU. sería el único beneficiario que tendría un interés financiero del 100 % a cambio de comprometerse a construir una Ucrania “estable y económicamente próspera”. Además, las contribuciones al fondo por parte del Gobierno ucraniano continuarían hasta que alcancen la suma de 500.000 millones de dólares.

Uno de los puntos discutibles del acuerdo fueron las garantías de seguridad para Ucrania. Según la información de The New York Times, el acuerdo sobre tierras raras incluía nuevas disposiciones relativas a las garantías de seguridad, si bien son vagas y no están determinadas.

Según el medio, el texto del acuerdo no recoge ningún compromiso estadounidense específico sobre garantías de seguridad para el país eslavo. Además, se indica que la copia del tratado actual, a diferencia de los borradores previos, establece que Washington “apoya el esfuerzo de Ucrania por obtener las garantías de seguridad necesarias para establecer una paz duradera” en el conflicto con Rusia.

Mientras, el propio Trump aseveró que EE.UU. no planea proporcionar a Ucrania garantías de seguridad significativas, ya que eso lo tendrán que hacer los países europeos. “También es un gran acuerdo para Ucrania porque nos tendrán allí, trabajaremos allí, estaremos en el terreno y esto es una especie de seguridad automática, porque nadie se meterá con nuestra gente cuando estemos allí”, esclareció el mandatario estadounidense.

Al mismo tiempo, señaló que “Europa estará muy atenta” en cuanto a la proporción de garantías de seguridad a Ucrania. “Sé que el Reino Unido y Francia han dicho que se ofrecen voluntariamente para poner las así llamadas tropas de mantenimiento de la paz y creo que es algo bueno“, expresó el presidente.

Por su parte, el líder del régimen de Kiev anunció este miércoles que se habían alcanzado acuerdos sobre el subsuelo y precisó que nuevas condiciones suenan “bastante bien“. No obstante, precisó que el tratado no tiene puntos sobre garantías de seguridad concretos, ya que, según añadió, tienen que discutirlo no solamente con Washington, sino también con los países europeos.