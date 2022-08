Caracas. El grupo opositor venezolano encabezado por Juan Guaidó buscará establecer “mecanismos formales de comunicación” con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su Gobierno, con el que “hasta ahora” ha tenido “algunas reuniones informales”.



“Vamos a buscar mecanismos formales de comunicación con el presidente y con el Gobierno de Gustavo Petro. (…) Hasta ahora no lo hemos hecho más allá de algunas reuniones informales, pero vamos a buscar formalmente tener interlocución por la importancia para los venezolanos”, aseguró Guaidó en una conferencia de prensa.



El exdiputado, que era reconocido como presidente interino de Venezuela por Colombia hasta la asunción de Petro el pasado domingo, criticó la rapidez con la que el izquierdista ha restablecido las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Nicolás Maduro. “Yo hubiese esperado que un presidente con ideología de izquierda habría empezado (por) hablar y proteger a los más vulnerables, no de hablar de un embajador u otro (…) La decisión de reconocimiento diplomático o no evidentemente es del Ejecutivo de Colombia, el cual respetamos”, dijo.



Este jueves, Petro anunció la designación del exsenador Armando Benedetti como nuevo embajador de Colombia ante Venezuela, en respuesta a Maduro, que poco antes nombró al excanciller Félix Plasencia como su representante diplomático ante el país andino.



Por otra parte, Guaidó aseguró que la delegación opositora en el proceso de negociación que mantenía con el Gobierno en México, suspendido desde octubre del año pasado, “está lista” desde hace tres meses para retomar las conversaciones.



“La alternativa democrática está lista para empezar y atender una negociación. Ninguna persona es más importante que todo un país, entonces que no vengan con la excusa (…) de que es que por Alex Saab, que es que por un avión”. La negociación entre las partes comenzó en agosto de 2021 y quedó en suspenso dos meses después por decisión del oficialismo.