Santo Domingo.- La Organización para las Naciones Unidas (ONU) asignó este jueves 5 millones de dólares para dar respuesta urgente a las necesidades humanitarias en Haití, tras la fuerte ola de violencia causada por las pandillas que enfrenta el país.

La información fue confirmada el día de hoy por el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, Martin Griffiths, quien detalló que el dinero se asignó a través del Fondo Central de Respuesta a Emergencias, que apoya la respuesta humanitaria rápida para personas afectadas por desastres naturales y conflictos armados.

«Esta asignación permite a las agencias ampliar la respuesta crítica», señaló Griffiths. Agregó que recientemente en Haití han muerto «cientos de personas» y otras 277.000 «se han visto afectadas» por los enfrentamientos entre pandillas en Cité Soleil, un barrio extremadamente pobre, peligroso y densamente poblado, ubicado en el área metropolitana de Puerto Príncipe, la capital del país.

Embarazadas y niñas son las más afectadas

Haití se enfrenta a una crisis de hambre. Y las mujeres y niñas están pagando el precio, según la Organización Humanitaria y de Desarrollo Plan International. Esto se debe a que no tienen medios económicos para sobrevivir, lo que las hace vulnerables a todo tipo de violencia.

Embarazadas y niñas, las más afectadas tras crisis de hambre en Haití.

Muchas mujeres que son cabeza de familia, en periodo de lactancia y embarazadas, sufren desnutrición y se encuentran entre las poblaciones más vulnerables durante esta crisis. Así lo confirma Organización Humanitaria y de Desarrollo Plan International. Además, Plan Internacional Haití refiere que las niñas y las mujeres son las principales víctimas de la violencia física, verbal, psicológica y sexual, y algunas incluso se ven obligadas a mantener relaciones sexuales como único medio de subsistencia.

Estoy embarazada y estoy desnutrida. No consigo comida. A veces no como nada durante un día. Compro comida al crédito o los vecinos me dan algo de comer. Pero tengo que dársela a mi hijo porque no tiene el mismo nivel de resistencia que yo.

Locita, una madre soltera de 24 años que vive con su padre y su hijo de tres años en una casa de una sola habitación

Octavo país con más hambruna en el mundo

Haití es el octavo país donde sus habitantes padecen más hambre en el mundo. Tiene uno de los niveles más altos de inseguridad alimentaria, con un 22% de niñas y niños con desnutrición crónica. Según la última actualización de la Clasificación Integrada de la Fase de Seguridad Alimentaria (CIF), 4,3 millones de personas en Haití se enfrentan al hambre, lo que lo convierte en el país con mayor crisis alimentaria en América.

Esto es consecuencia de varios acontecimientos de inestabilidad política, económica y social en los últimos años, como el asesinato del presidente Moïse en julio de 2021 y el terremoto de 7,2 grados que sacudió el sur del país un mes después.

Haití es el país con mayor crisis alimentaria en América.

La población vive con la violencia de las pandillas, la inseguridad alimentaria, disturbios civiles… problemas que se ven agravados por el aumento de los precios de los alimentos, el combustible y los fertilizantes debido al conflicto en Ucrania y a la pandemia por COVID-19.

Se profundiza la crisis de derechos humanos

La ola de violencia de pandillas en Haití ha causado la muerte de cientos de personas y ha profundizado aún más la crisis humanitaria, política y de derechos humanos en la nación caribeña.

Desde principios de julio de 2022, las pandillas han asesinado y secuestrado a cientos de personas en Puerto Príncipe, informó Naciones Unidas, y han tomado control del Palacio de Justicia, donde se encuentra el principal tribunal de la ciudad. Esto ha agudizado aún más la situación de violencia y escaso acceso a la justicia en el país.

El 15 de julio el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas extendió el mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití hasta julio de 2023 y amplió el número de funcionarios de seguridad en el país.

Violencia que azota al país se debe a luchas entre pandillas criminales.

Si bien extender el mandato de la Oficina de la ONU es un paso positivo, los gobiernos preocupados por la situación en Haití deberían hacer mucho más para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y a las agencias de la ONU frente a esta crisis que se está agravado aún más.

César Muñoz, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch

Secuestros y asesinatos no dan tregua

Según la Oficina de la ONU en Haití, 540 personas fueron secuestradas y más de 780 asesinadas entre enero y mayo de 2022. En los últimos cinco meses de 2021, 396 personas fueron secuestradas y 668 asesinadas.

Desde el 7 de julio, una coalición de pandillas conocida como “G-9 an Fanni e Alye” ha realizado ataques en el barrio de Nan Brooklyn en la zona de Cité Soleil de Puerto Príncipe, con el aparente objetivo de quitarle control de esta zona a otra pandilla.

Aproximadamente 300 personas han sido asesinadas, incluidas 21 cuyos cuerpos aparentemente fueron calcinados. Otras 16 personas han sido reportadas como desaparecidas. Así lo informa la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos. Las pandillas también quemaron casas y usaron maquinarias pesadas para demolerlas, dijo la organización. 125 casas han sido reportadas destruidas.

El 10 de junio una pandilla conocida como “5 Segundos” tomó el control del Palacio de Justicia de Puerto Príncipe. Los pandilleros obligaron a funcionarios judiciales a salir, hirieron a un fiscal y robaron computadoras, escritorios y otros bienes, dijo Martel Jean Claude, presidente de la Asociación Nacional de Secretarios Judiciales de Haití.

ONU asegura que solo Haití puede acabar con su inseguridad

La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh) alentó a todas las fuerzas nacionales a dejar de lado sus diferencias y unirse en interés del país. “Solo juntos podrán los haitianos acabar con la inseguridad y la inestabilidad política. Las Naciones Unidas estarán a su lado”, aseguró en un comunicado.

La nota, que sale a la luz tras el reconocimiento del fracaso de la comunidad internacional en Haití por parte de la controvertida Organización de Estados Americanos (OEA), dejó en claro que la misión de la Binuh en el país es asesorar al Gobierno en el fortalecimiento de la estabilidad política y la buena gobernanza.

El asesinato del presidente Moise, la posposición de las elecciones generales, los secuestros y un terremoto que causó más de 2.000 muertes destacan entre las adversidades que han golpeado en 2021 a Haití

Asimismo, tienen entre sus principales tareas apoyar a las autoridades a organizar elecciones, reducir la violencia, abordar las violaciones de los derechos humanos; reforzar la policía y el sistema judicial y mejorar las condiciones de las cárceles.

La Binuh aclaró que no cuenta con un componente militar o policial para combatir la inseguridad ni su mandato permite llevar a cabo estos tipos de operaciones.

La OEA es partidaria de una intervención militar de la ONU y el regreso de la misión para la estabilidad. Sustenta su argumento en el recrudecimiento de la violencia de los grupos armados y la falta de control estatal.

Por: Jazmin Altagracia Liriano Batista