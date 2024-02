NUEVA YORK.- Dos agentes del NYPD resultaron brutalmente golpeados, elevándose a siete los agentes heridos en el pasado mes de enero en NY cuando cumplían con su deber.

Un teniente y un oficial intentaron disolver a un grupo de inmigrantes hispanos ubicados frente al 220 W. de la calle 42, próximo a la avenida Octava, en Manhattan, algunos no queriendo obedecer y en ese entonces los uniformados intentaron efectuar arrestos, siendo atacados por la “pequeña turba» a puñetazos, patadas, codazos y cabezazos por diferentes ángulos.

Los uniformados fueron derribados, pero llegaron rápidamente refuerzos y apresaron a cinco de los agresores, entre ellos, a Darwin Andrés Gómez, Kelvin Servita Arocha, Yorman Riveron, Wilson Juárez y Jhoan Borda. Tres lograron escapar y son perseguidos por un escuadrón de detectives. La uniformada despachó fotos del incidente.

Están acusados de asalto a un oficial de policía, asalto de pandillas, obstruir la administración gubernamental y conducta desordenada; pero fueron absuelto sin fianza por un juez. El incidente ocurrió el pasado domingo en horas de la noche.

El jefe de patrulla de NYPD, John Chell, consideró que los agresores deberían estar presos. “Son 8 contra 2, 10 contra 2. Es un acto cobarde, deberían ser acusados formalmente y sacados de nuestras calles. ¿Por qué atacan a nuestros policías? No hay consecuencias. Debemos cambiar esto”.

«Si los delincuentes creen que pueden salirse con la suya atacando a los policías con una simple palmada en la muñeca, eso hace que los oficiales de NYPD sean vulnerables a futuras agresiones», dijo Chell.

Durante el pasado mes, también fueron heridos machetazos en Brooklyn, un sargento y dos oficiales que acudieron a una llamada de emergencia por un hombre que blandia un machete en un edificio ubicado 1151 de la avenida New York, en East Flatbusb.

Asimismo, otro oficial fue atropellado por el conductor de un carro que huía de una parada de tráfico en la avenida Vermilyea, entre las calles 204 y 207 por una violación, en el sector de Inwood, en el Alto Manhattan.

También, un agente del condado de Orange-NY, fue impactado en el carro policial que conducía por una mujer que intentaba huir después de robar artículos por más de mil dólares en una tienda, dijo la Policía Estatal de NY.