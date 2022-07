Hombre mata a tiros a su exesposa por hablar de su ruptura vía TikTok

Un hombre decidió asesinar a su exesposa luego de que ella decidiera hablar de su separación por vía TikTok.

Informes policiales señalan que el hombre responde al nombre de Raheel Ahmad, de 36 años. Éste mató a su exesposa llamada Sania Khan, de 29 años luego de que hablara de su ruptura vía TikTok, en el que enfatizaba que había terminado de la peor manera, según reseñan medios locales.

“Pasar por un divorcio como mujer del sur de Asia se siente como si hubieras fracasado en la vida a veces. La forma en que la comunidad te etiqueta, la falta de apoyo que recibes y la presión para que te quedes con alguien porque ‘qué dirá la gente’ hace que sea más difícil para las mujeres abandonar matrimonios en los que no deberían haber estado para empezar”, expresó.

CW: domestic violence/murder



Sania Khan, a Pakistani American woman, was recently murdered by her abusive ex-husband. He is 100% to blame, but we must also implicate the cultures of victim-blaming and stigma of divorce we perpetuate in our South Asian communities. pic.twitter.com/SmviRcZbI3