Increíble: un joven pasa cuatro días de fiesta con una bala en la cabeza

Un joven brasileño de 21 años empezó el año con una bala en la cabeza y continúo la fiesta durante cuatro días sin saber que la tenía dentro del cráneo. Los hechos ocurrieron en Nochevieja en Río de Janeiro y los medios locales lo reseñan justo esta semana.

Mateus Facio, pensó que una piedra lo golpeó. En consecuencia, se curó la herida y siguió de fiesta sin ningún problema. «Se detuvo la hemorragia, nos fuimos, me duché y salí de fiesta», contó él mismo en el programa televisivo brasileño Journal Nacional.

Lo menos que podía imaginar era que lo que le había causado el sangrado era un disparo.

Pero luego de cuatro días de festejos sin dolores e, incluso, luego de viajar 300 kilómetros hasta su ciudad natal con los amigos, el joven comenzó a notar síntomas que lo pusieron en alerta. Sufría espasmos en su brazo derecho y decidió ir al médico.

Allí le realizaron una tomografía computarizada. Los profesionales sanitarios encontraron una bala en la cabeza. Tras la sorpresa inicial de los doctores y de toda la familia, Facio se sometió operación de dos horas que logró salvar su vida. Pasó dos días en cuidados intensivos, pero ya se recupera en su casa en Juiz de Fora, al sur de Brasil, comunicaron los diarios de la región.

Brazilian Student Parties Hard For 4 Days With 9MM Bullet Inside His Brainhttps://t.co/uucPJCzRPw