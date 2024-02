Jerusalén. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha revelado su plan para ‘el día después’ de la guerra en Gaza, cuyos principales puntos son la desmilitarización de la Franja, que su seguridad dependa de Israel y donde la UNRWA no tenga cabida.



El plan ha sido inmediatamente rechazado por la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que sostiene que solo busca “perpetuar la ocupación israelí”.



En un documento, presentado la noche del jueves al gabinete de guerra para su aprobación y publicado por la Oficina del Primer Ministro, Netanyahu recordó los objetivos a corto plazo: destruir las capacidades militares y la infraestructura gubernamental tanto de Hamás como de la Yihad Islámica, liberar a los rehenes e impedir que Gaza vuelva a ser una amenaza.



A medio plazo, el mandatario anunció una Franja en la que Israel mantenga la libertad de operaciones militares “sin límite de tiempo”, con un perímetro de seguridad en la divisoria y el control israelí de la frontera entre Gaza y Egipto para evitar la reaparición de “elementos terroristas en la Franja de Gaza”.



“La ‘Valla Sur’ funcionará, en la medida de lo posible, en cooperación con Egipto y con la asistencia de Estados Unidos, y se basará en medidas para impedir el contrabando procedente de Egipto, tanto subterráneo como aéreo, incluido el cruce de Rafah”, detalla el documento.



También, Israel dice que mantendrá el control de seguridad sobre Cisjordania y Gaza, mientras que en el enclave “habrá una desmilitarización completa”, más allá de lo necesario para mantener el orden público.

La Presidencia palestina, liderada por Mahmud Abás, respondió que no aceptarán una Franja de Gaza que no forme parte de un Estado palestino “independiente con Jerusalén como su capital”, dijo Nabil Abu Rudeineh, portavoz del presidente palestino Abás.



“Cualquier plan contrario está destinado al fracaso”, se advierte en su comunicado, en el que se denuncia que el plan de Netanyahu pretende “perpetuar la ocupación israelí” de los territorios e “impedir el establecimiento de un Estado palestino” lo que, dijo, solo traerá nueva violencia e inestabilidad a la región.

Advertencias de Estados Unidos por conflicto

Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, reiteró que su país no quiere ver una reocupación israelí de la Franja de Gaza. Reconoció desde Buenos Aires que no ha visto los “detalles” del plan del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y dijo que prefiere guardarse su opinión. Insistió que la postura de su paíss es que Gaza deje de ser “una plataforma para el terrorismo”.