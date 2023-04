Washington. El gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, anunció un plan para que los “soñadores”, los jóvenes indocumentados que llegaron a EE.UU. de niños, puedan acceder al programa Medicaid y a los planes médicos que se ofertan en Obamacare.



“Acceder a cuidados médicos debería ser un derecho, no un privilegio”, manifestó este jueves Biden en un video colgado en Twitter.



Su plan permitirá a los “soñadores” acceder por primera vez a la cobertura médica del programa Medicaid para personas con bajos recursos y a los planes que se ofertan al público desde que en 2010 se aprobara bajo el Gobierno de Barack Obama (2009-2017) la Ley de Cuidado Asequible (ACA, en inglés), conocida como Obamacare. Se espera que los cambios entren en vigor a finales de este mismo mes, adelantó a EFE la Casa Blanca.



Específicamente, los beneficiarios serán los “soñadores” que se han acogido al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), aprobado en 2012 con el objetivo de protegerles de la deportación y darles permiso para trabajar y vivir temporalmente en Estados Unidos. Los beneficiarios de DACA, sin embargo, no podían acceder a Medicaid y a los planes médicos de Obamacare porque técnicamente no cumplían con el requisito de tener una “presencia legal” en Estados Unidos.



Precisamente, eso es lo que quiere cambiar el Gobierno de Biden. En concreto, el Departamento de Salud tiene previsto proponer pronto una nueva normativa destinada a cambiar la definición de qué se considera “presencia legal” para permitir que los beneficiarios de DACA puedan acceder a Medicaid y Obamacare.



Cuando entren en vigor los cambios, podrán acceder a la cobertura médica de esos programas las 590,000 personas que se benefician actualmente de DACA, según datos de septiembre de 2022 del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés). Se desconoce la cifra exacta de cuántos beneficiarios de DACA actualmente no tienen cobertura médica, pero un estudio de 2018 de la organización sin ánimo de lucro Kaiser Family Foundation (KFF) apuntaba a que cuatro de cada diez (un 39 %) podía estar entonces sin seguro médico.



Aprovechando el lanzamiento de este nuevo plan, Biden volvió este jueves a reclamar al Congreso que abra una vía a la ciudadanía para los beneficiarios de DACA. “Este es el único hogar que han conocido. Son nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Estudian, trabajan duro, empiezan negocios, muchos de ellos han servido a nuestro país en las Fuerzas Armadas”.

Bienvenida a la decisión del presidente

Por su parte, grupos defensores de los derechos de los migrantes como FWD.us y United We Dream dieron la bienvenida a la decisión de Biden porque mejorará la cobertura médica de cientos de miles de personas. En un comunicado, la subdirectora de relaciones con el Gobierno de FWD.us, Maria Praeli, consideró que la decisión de Biden es “un paso importante” para que cientos de miles de “soñadores” puedan acceder a cuidados médicos,