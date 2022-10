"La diputada Shakira" le canta "Te felicito" al Congreso

Email it

«La diputada Shakira» se presentó al debate en el Congreso de Paraguay. La diputada Kattya Mabel González tenía el turno de palabra durante la sesión cuando se ha dirigido a uno de sus adversarios políticos cantando una estrofa de Te Felicito de la artista colombiana.

«Te felicito qué bien actúas. De eso no me cabe duda, con tu papel continúa. Le queda bien ese show de oposición y oficialismo» les cantó la parlamentaria, no sólo cantando, sino imitando los gestos de la cantante de Barranquilla.

Contrario a lo que se pudiera pensar, la intervención de González -por la que le valió el apelativo de «la diputada Shakira»- le valió muy buenos comentarios en las redes.

Kattya González es una política muy conocida en su país. A principios de año, lanzó su candidatura a la Presidencia de Paraguay para los elecciones de 2023. Es muy activa en las redes sociales y hasta tiene su cuenta en TikTok.