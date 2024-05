Río de Janeiro. Las devastadoras inundaciones en el sur de Brasil han provocado la muerte de al menos 40 personas y han dejado 68 desaparecidos, según el último parte de las autoridades divulgado este viernes.



Rio Grande do Sul, estado fronterizo con Uruguay y Argentina, es la región más afectada con 39 fallecidos y el otro deceso fue registrado en el vecino estado de Santa Catarina. A este balance, se suman 74 heridos y decenas de miles de personas desalojadas, de las cuales 8,168 se encuentran en refugios públicos y otras 24.080 en casas de familiares o amigos, según la Defensa Civil de Rio Grande do Sul. El gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, dijo en que “los números pueden cambiar sustancialmente”, a medida que los cuerpos de rescate tengan acceso a las localidades que permanecen aisladas. Un total de 265 municipios, se han visto afectados, incluido Porto Alegre.