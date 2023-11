El Cairo. El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, aseguró que el grupo islamista Hamás e Israel han cometido crímenes de guerra durante el conflicto iniciado el pasado 7 de octubre a raíz del ataque múltiple del grupo palestino en el Estado judío.



“Las atrocidades perpetradas por los grupos armados palestinos el 7 de octubre fueron atroces, brutales e impactantes. Fueron crímenes de guerra, como lo es la continua retención de rehenes”, dijo Türk durante una rueda de prensa desde El Cairo.



Asimismo, indicó que “el castigo colectivo por parte de Israel a los civiles palestinos también constituye un crimen de guerra, al igual que la evacuación forzosa e ilegal de civiles”, en relación a los llamamientos de las autoridades israelíes para que los gazatíes se desplacen al sur de la Franja de Gaza.



“Espero que encontremos un final y llevemos a los culpables ante la justicia”, aseguró el alto comisionado.

Asimismo, lamentó que “los bombardeos masivos de Israel han matado, mutilado y herido, en particular a mujeres y niños”, al recordar que en un mes de guerra han muerto más de 10.500 personas en el enclave, entre ellas más de 4.300 niños y 2.800 mujeres, según datos del Ministerio de Salud gazatí.



“Hemos caído por un precipicio. Esto no puede continuar”, lamentó el representante de la ONU, que este miércoles visitó el cruce de Rafah, que conecta Gaza con Egipto y es el único paso fronterizo por donde ha entrado ayuda humanitaria al enclave hasta el momento.



Türk también insistió en que “el mundo no puede permitirse una doble moral” y que deben imperar “los estándares universales” para hacer frente a esta guerra, como lo son las leyes internacionales de derechos humanos y el derechos internacional humanitario.



“Y esas normas son claras: las partes en conflicto tienen la obligación de velar constantemente por proteger a la población civil y a los bienes de carácter civil, lo que sigue siendo aplicable durante los ataques”, dijo Türk, que añadió que “las acciones de una parte no eximen a la otra de sus obligaciones”.



Sobre la resolución del conflicto, el representante de la ONU aseguró que es de máxima importancia habilitar “el espacio político para implementar un fin duradero a la ocupación”, en base a los derechos de los palestinos y los israelíes “a la autodeterminación”.



“Ya no basta simplemente con decir que la ocupación de 56 años debe terminar. La comunidad internacional debe participar en la búsqueda de un futuro justo y equitativo para los pueblos palestino e israelí”, consideró el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas.



ONU envía suministros



La ONU anunció el envío de medicamentos y suministros médicos de emergencia al hospital Al Shifa, el más grande de la Franja de Gaza, pese a “los enormes riesgos” para el personal humanitario y sanitario debido a “los incesantes bombardeos” de Israel.



Así lo indicaron en un comunicado conjunto el comisario general de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (Unrwa), Philippe Lazzarini, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que apuntaron que las cantidades entregadas están “lejos de ser suficientes” a las necesarias.



De acuerdo con la nota, esta es la segunda entrega de suministros vitales a este hospital desde que comenzó la guerra entre el grupo islamista Hamás e Israel, que llevó al “asedio total” de Gaza.



El último envío de suministros fue efectuado el pasado 24 de octubre, cuando la OMS realizó la operación “en medio de una gran inseguridad” y ante la acuciante falta de recursos del centro médico, cuyas condiciones “son desastrosas”, según la nota.

Siria acusa a Israel de lanzar un nuevo ataque

Damasco. Siria acusó a Israel de lanzar un nuevo ataque con misiles contra posiciones militares de sus fuerzas en el sur del país, en medio de un repunte en la frecuencia de este tipo de acciones desde el estallido de la guerra de Gaza, informó la agencia oficial de noticias siria SANA. Cazas israelíes lanzaron los proyectiles sobre las 22:50 hora local desde los cielos de la ciudad de Baalbek, en el este del vecino Líbano, y su impacto provocó únicamente daños materiales, según SANA, que cita a una fuente militar no identificada.



Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una ONG con sede en el Reino Unido y una amplia red de colaboradores sobre el terreno, confirmóel ataque contra puntos militares.