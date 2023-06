Email it

La Haya. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que la invasión rusa de Ucrania “ha profundizado las divisiones y creado tensiones” en Rusia.



Dijo que una muestra es la rebelión del fin de semana de los mercenarios del Grupo Wagner contra la cúpula militar rusa, aunque advirtió de que “no debemos subestimar” a Moscú.



En una rueda de prensa esta noche en La Haya, Stoltenberg señaló que las tensiones entre Wagner y la cúpula militar rusa son “asuntos internos” de Moscú, pero esa rebelión dejó más claro que “la guerra ilegal del presidente (Vladimir) Putin contra Ucrania ha profundizado las divisiones y creado tensiones” en Rusia.



“Pero no debemos subestimar a Rusia. Es aún más importante que sigamos apoyando a Ucrania”, advirtió, después de una reunión preparatoria de la cumbre de la Alianza que se celebrará el 11 y 12 de julio en Vilna, Lituania.



El encuentro tuvo lugar en Catshuis, la residencia oficial del primer ministro Mark Rutte en La Haya, y estuvieron presentes los presidentes rumano Klaus Lohannis, lituano Gitanas Nauseda, y polaco Andrzej Duda, además de los primer ministros Alexander De Croo de Bélgica, Jonas Gahr Støre de Noruega y Edi Rama de Albania.



Stoltenberg subrayó que la cumbre de julio “enviará un claro mensaje de compromiso con Ucrania” y explicó que, durante ese encuentro, se acordará un paquete plurianual de asistencia para Kiev y se mejorarán los lazos políticos con el gobierno ucraniano, acercando a este país “al lugar que le corresponde” en la OTAN.



“La guerra de Rusia en Ucrania demuestra que no podemos dar por sentada la paz y que debemos invertir más en nuestra seguridad”, advirtió.



Durante la reunión también se discutieron “los próximos pasos para fortalecer la disuasión y la defensa” de la OTAN, dijo Stoltenberg, quien mostró su esperanza de que los Aliados acuerden en julio un compromiso de inversión en Defensa “más ambicioso”, con el 2 % del PIB para Defensa “como base, y no como techo”.