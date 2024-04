NUEVA YORK.- La dirección ejecutiva del proyecto “300 con Leonel” (los multiplicadores en NY) afirmó que con el programa “La Voz del Pueblo”, que inició este lunes el doctor Leonel Fernández para periodistas y comunicadores del país, se desnudó la realidad de la República Dominicana.

Geraldo Rosario, coordinador general y hablando a nombre de los demás, precisa que en dicho programa se puso y pondrá al pueblo decir la verdad sobre la realidad y las calamidades que viven fruto del mal manejo del actual gobierno, echando por la borda el país de las maravillas que pinta el presidente Abinader todas las semanas.

Rosario detalló que “La Voz del Pueblo” desenmascarará semanalmente las mentiras del gobierno, y el presidente Abinader no podrá desmentir al pueblo que es quien tiene autoridad real para decir lo que padece, recordando que la “Voz del Pueblo es la Voz de Dios”, indica en documento de prensa.

Indicó que el gobierno y sus funcionarios van a decir cosas y responder lo que quieren en su programa semanal, mientras, Leonel y “La Voz del Pueblo” proyectan el sentir de los ciudadanos; eso es democracia participativa, eso es trabajar para la gente.

Asimismo, condenamos el intento de boicot por parte del gobierno y el PRM que cuando el presidente Fernández o algún interlocutor hablaba aparecían inesperadamente estruendosos ruidos en el edificio donde se presentaba el programa este lunes, en el hotel Embassy Suites By Hilton, ubicado en la Avenida Tiradentes, No. 32, esquina Gustavo Mejía Ricart, en el D.N. y el WhatsApp no funcionaba.

Además, el gobierno planificó y se ejecutaron el mismo lunes, a la misma hora del evento de Leonel, varias entrevistas a ministros; al presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y al alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, junto a la Liga Municipal Dominicana (LMD), para hacerle la contraparte a Fernández, sostiene Rosario.

Citó los ministros de Economía, Turismo, Agricultura, Industria, Comercio y Mipymes, Energía y Minas, Obras Públicas, Medio Ambiente y Viviendas y Edificaciones.

Rosario apuntó que cada día el gobierno y el PRM se sienten más temerosos con el doctor Fernández y estas acciones son muestras claras y fehacientes porque los números no le dan, y por lo tanto habrá segunda vuelta.

Entre los que firman el documento están: Joiner Jiménez, Wascarina Cabral, Edwin Paredes, Minorkys Jiménez, Ángel Fernández, Mike Quezada, Luis Alex Espinal, Victoria Domínguez, Yorgelis Almonte, Ramón Vargas, y Anthony del Orbe, José García, Aneuris Sánchez, Josefina Marte, Jaqueline Sierra, y Ángel blanco.

Asimismo, Nicaury Guzmán, Francisco Carvajal, Alejandro Núñez, Maritza Chávez, Kimbel Cabrera, Luis Amadis, Leonel Ruiz, Loraine Brache, Rafael Martínez, José Valenzuela, y Zoila Aldaño, Julio Jiménez, Julián Capellán, Maritza Chávez, y Reyna Betancourt, entre otros.