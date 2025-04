Madrid, 21 abr (EFE).- A lo largo de su pontificado Francisco ha dejado frases que resumían su sentir sobre diferentes cuestiones sociales y políticas, desde el papel de la Iglesia hasta el de la mujer o la situación de los migrantes.

Estas son algunas de sus frases:

La Iglesia Católica

– En su primer encuentro con periodistas asegura: “¡cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres!” (marzo de 2013)

– En su primera audiencia pública habla de “salir de nosotros mismos para ir a la periferia al encuentro de los más alejados, los olvidados y quienes necesitan comprensión, consuelo y ayuda”. (marzo de 2013)

– En un discurso a los obispos polacos exhorta a la iglesia a ‘no excluir’ a los cristianos separados o divorciados de la iglesia sino a brindarles su apoyo, para ‘que no se sientan excluidos de la misericordia de Dios’. (febrero de 2014)

– En la audiencia con los miembros de la Comisión Teológica Internacional, asegura que ‘uno de los grandes pecados’ ha sido ‘masculinizar la Iglesia’ e invita a ‘desmasculinizarla’ empezando por la teología e invitando a dar más espacio a más mujeres teólogas. (noviembre de 2023)

Capitalismo

– El ser humano está en “peligro”. En el mundo “no manda el hombre, sino el dinero”. (junio de 2013)

– “El dinero debe servir y no gobernar”, señala con motivo de la Cumbre del G8. (junio de 2013)

– Sobre la crisis financiera manifiesta que se ven los resultados de un ‘capitalismo salvaje’ que ha instaurado la lógica del beneficio a ‘cualquier coste’. (mayo de 2013)

– Antes del rezo del Ángelus dice: “Quien muere no podrá llevar sus riquezas consigo porque el sudario no tiene bolsillos”. (marzo de 2014)

– “Recemos por aquellos que en tiempos de pandemia hacen negocio con los necesitados, se aprovechan de las necesidades de los demás. A los mafiosos, usureros, que el Señor toque su corazón y les convierta”, dijo. (abril de 2020)

Homosexualidad

– Francisco sorprende a los periodistas de regreso de Río de Janeiro cuando le preguntan si hay un lobby gay en el Vaticano: ‘Debemos distinguir el hecho de que una persona sea gay del hecho de que sea un lobby. Si es lobby, no todos son buenos. Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?’, dijo. (julio de 2013)

– En la rueda de prensa de regreso de Irlanda los periodistas preguntaron en el avión qué les diría a los padres de un hijo homosexual y respondió: “Primero, rezar. No condenes, diálogo. Entender, hacer espacio para el hijo o la hija. Dejad espacio para que se exprese … Nunca diré que el silencio es un remedio”. (agosto de 2018)

“Ignorar al hijo o la hija con tendencias homosexuales sería una falta de maternidad y paternidad. Eres mi hijo o mi hija como eres”, agregó.

– Se muestra partidario de leyes civiles que defiendan los derechos de los homosexuales, pero no del “matrimonio”, para la Iglesia la unión de un hombre y una mujer. En este sentido subraya que “si (una pareja homosexual) quiere llevar un vida juntos, los Estados tienen posibilidad de civilmente apoyarles, con el tema de la salud, de la herencia…’. ‘Son hermanos y hermanas y les tenemos que acompañar. Pero el matrimonio (como sacramento de la Iglesia) es claro”, agregó. (septiembre de 2021)

– En su primera entrevista tras la muerte de Benedicto XVI, el papa califica de “injustas” las leyes que criminalizan la homosexualidad “Ser homosexual no es un delito”, dijo en un entrevista con Associated Press. (enero de 2023)

Migrantes

– Tras el naufragio de una embarcación en Lampedusa con quinientos migrantes dijo: “sólo me viene la palabra vergüenza, es una vergüenza”. (febrero de 2013)

– Durante la audiencia general afirma que la emergencia de los refugiados y de la inmigración es la “tragedia más grande después de la II Guerra Mundial”. (marzo de 2013)

– Pide a los países del G-20, reunidos en Hamburgo “prioridad absoluta a los pobres, a los refugiados, a los sufridores, a los desplazados a los excluidos, sin distinción de naciones, razas, religión o cultura…”. (julio de 2017)

– “¡El Mediterráneo es cuna de civilización, y una cuna es para la vida! No es tolerable que se convierta en tumba, y tampoco en lugar de conflicto. No. El mar Mediterráneo es lo más opuesto que hay al enfrentamiento entre civilizaciones, a la guerra, a la trata de seres humanos”, dijo en la audiencia de los miércoles. (septiembre de 2023)

– Ante las deportaciones masivas en EEUU dice que “lastiman la dignidad de muchos hombres” e insta a la Iglesia “a no ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos migrantes y refugiados”. (febrero de 2025)

Pederastia

– Expresa su “compasión” y asegura su oración “a cada una de las víctimas de los abusos sexuales y a sus familias”. (diciembre de 2013)

– Durante su viaje a Bélgica y Luxemburgo asegura que los abusos a menores “son la vergüenza y la humillación de la Iglesia”. (septiembre de 2024)

Aborto

– A través de la red social Twitter dice sobre el aborto: “Que Dios nos ayude a respetar siempre la vida, especialmente la de los más débiles”. (enero de 2014)

Guerra y paz

– “Quien habla de paz y no la hace está en una contradicción. Y quien habla de paz y favorece la guerra con la venta de armas es un hipócrita”, en el avión de regreso desde Sarajevo. (junio de 2015)

– Tacha de “escandaloso” que los países gastan “enormes sumas de dinero” en armamentos mientras proclaman la paz en las cumbres internacionales. (diciembre de 2021)

– “Por favor, nunca más la guerra”, dice ante el conflicto de Ucrania. (febrero de 2022)

– “En nombre de ningún Dios se puede declarar santa una guerra”, dijo una audiencia navideña. (diciembre de 2022)

– Asegura que Israel tiene el derecho a defenderse tras el ataque de Hamás, pero se muestra “muy preocupado por el asedio total que viven los palestinos en Gaza, donde ha habido muchas víctimas inocentes”. (octubre de 2023)

– Aboga por una “solución justa” de dos Estados, palestino e Israelí, con motivo del alto el fuego para Gaza. (enero de 2025)

Mujer

Durante una audiencia asegura que “en la historia, aún hoy, existe una esclavitud de la mujer”. “Las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres”. (septiembre de 2021)

– “La mujer tiene una capacidad para dar vida y para dar ternura que no la tenemos los varones. Ustedes son mujeres de Iglesia”. “No, no es ‘él’ Iglesia, es la Iglesia. La Iglesia es femenina, es como María” dice en Buenos Aires a los jóvenes. (abril de 2014)

– “Un mundo en el que las mujeres son marginadas es un mundo estéril”, dice en el Vaticano. (marzo de 2015)

– Critica “los excesos del machismo” que considera a la mujer “de segunda clase” y denuncia “la instrumentalización y la comercialización del cuerpo femenino en la actual cultura mediática”. (abril de 2015)

– En una misa dice: “en los programas de televisión, revistas, periódicos, vemos a las mujeres como un objeto de deseo, de uso; como en un supermercado”. (junio de 2018)

Medio ambiente

– Ante la Asamblea General de la ONU denuncia la “destrucción del medioambiente” y pide “pasos concretos y medidas inmediatas”. Habla “del derecho del ambiente” porque, asegura, “cualquier daño al ambiente (…) es un daño a la humanidad”. (septiembre de 2015)

– “Sigue adelante” y “Dios te bendiga”, dice en la Plaza de San Pedro a la activista sueca Greta Thunberg. (abril de 2019)

– ‘El cambio climático es una cuestión de justicia intergeneracional. La degradación del planeta no solamente impide una convivencia serena y armónica en el presente, sino que merma en gran medida el progreso integral de las futuras generaciones’, dice la Asamblea de la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (noviembre de 2023).

América Latina

En la iglesia de San Francisco de Quito (Ecuador), hace un llamamiento a ese país y a ‘muchos pueblos latinoamericanos’ para que en sus leyes ‘dejen en el doloroso recuerdo cualquier tipo de represión, el control desmedido y la merma de libertades’. (julio de 2015)

– En Paraguay arremete contra las dictaduras y la corrupción ‘En el siglo pasado las ideologías terminaron en dictaduras, piensan por el pueblo, no dejan pensar al pueblo’, dijo ante el presidente Horacio Cartes. (julio de 2015)

– No puede haber “oro fracaso” en lo que denominó el “camino de paz y reconciliación” en Colombia, dice en alusión a las conversaciones de paz en La Habana entre el Gobierno colombiano y las FARC. (septiembre de 2015)

En México, en una misa ante indígenas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, dice: ‘De modo sistemático y estructural, sus pueblos han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. ¡Qué tristeza! Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir ¡Perdón! El mundo de hoy, despojado por la cultura del descarte, los necesita’. (febrero de 2016)

Donald Trump

– En el avión de regreso de México, Francisco lamenta que Donald Trump, entonces candidato republicano en las primarias estadounidenses, sea una persona que ‘piensa en construir muros’ ‘esto no es cristiano’, dijo. El pontífice respondía así a la pregunta de los periodistas de si un católico podría votar a alguien como Trump. (febrero de 2016)

Manifestó también que no se metía en lo de aconsejar el voto, pero señaló: “Sólo digo: este hombre no es cristiano si es que dice esto”.

– Un día antes de la toma de posesión de Trump como presidente de EEUU, el papa Francisco, en referencia al plan de deportaciones masivas de inmigrantes advierte: ‘Esto, si es verdad, será una desgracia porque hará pagar la cuenta del desequilibrio a los pobres desgraciados que no tienen nada. Eso no está bien, así no se resuelven las cosas”. (enero de 2025)

– En un mensaje del papa enviado antes de la investidura de Trump le anima a construir una sociedad en la que no haya cabida para ‘el odio, la discriminación o la exclusión”. (enero de 2025