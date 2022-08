Email it

Sao Paulo. El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato que lidera todas las encuestas de intención de voto para las elecciones de Brasil, afirmó este lunes que el pueblo latinoamericano “no quiere más fascistas”.



Lula, quien se enfrenta en las urnas al presidente Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha, consideró que el hartazgo hacia los líderes autoritarios se demuestra por las recientes victorias de los candidatos de izquierda en varios países de la región.



“Suramérica vive un momento muy especial, con la victoria en Chile, la victoria en Argentina, la retomada en Bolivia, la reciente victoria en Colombia, la victoria en Perú. Es una demostración de que el pueblo latinoamericano no quiere más fascistas dirigiendo nuestro continente, el pueblo quiere democracia”, dijo Lula.



El exmandatario, que habló para cerca de 50 medios extranjeros en una rueda de prensa de hora y media, recalcó que, también en su país, “el pueblo está cansado del autoritarismo” y de un líder como Bolsonaro, que, según sus palabras, “desafía” todas las instituciones del Estado y “trata todo como si fuera una broma”.



En relación a la cita con las urnas del 2 de octubre, Lula subrayó que Brasil vive “una situación anómala” por los ataques a la democracia que parten de los bolsonaristas, aseguró que “lo importante” es conseguir hacer unas “elecciones civilizadas” y que “la polarización no sirva para el odio”.



Un odio que se ha llegado a plasmar en el asesinato de un correligionario de Lula, que murió tiroteado por un bolsonarista durante una fiesta de cumpleaños celebrada el pasado julio en Foz de Iguazú.



Sobre su propia seguridad, Lula dijo que no está preocupado, a pesar de que ha aparecido en varios actos públicos vestido con chaleco antibalas.

La integración latinoamericana

Lula, uno de los impulsores de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos (Celac) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), prometió que, si gana las elecciones, trabajará “con mucho ahínco” para fortalecer las relaciones de la región, más allá de lo económico. Consideró que es necesario fomentar la integración cultural y política de los países de la región.