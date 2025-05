Ciudad del Vaticano. El papa León XIV se reunió con los representantes de la Comisión de Conferencias Episcopales Europeas (Comece) y concretaron la importancia de trabajar por una paz justa en Ucrania, aunque no entraron en detalles sobre el Vaticano como sede para las negociaciones.



. “Este equilibrio entre paz y justicia parece ser muy importante en su pensamiento (del papa León XIV)”, indicaron los obispos de la Comece en una rueda de prensa recogida por los medios italianos.



Ante el ofrecimiento del papa de que el Vaticano pueda ser sede de posibles negociaciones entre Rusia y Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, calificó este lunes de “poco realista” esta posibilidad.



“Cualquier iniciativa cuando mueren soldados y civiles cada día, y me refiero a soldados de ambos bandos, y cada esfuerzo y cada ayuda para el diálogo es importante”, indicó al respecto el obispo de la diócesis lituana de Vilkaviškis, Rimantas Norvila, que formaba parte de la delegación de Comece que se reunió con el León XIV.



Rearme



Durante la conversación con el papa, también surgió la “situación de debilidad de la Unión Europea” en varias cuestiones, explicaron los obispos europeos.



Asimismo, el pontífice estadounidense nuevamente expresó “su preocupación por el rearme”.



“Este tema fue planteado directamente por el papa, reaccionando a cosas que se estaban diciendo y reiteró que le preocupa que los más débiles, los sectores más débiles de la sociedad no paguen el precio del rearme”, añadió el presidente de la Comece, Mariano Crociata.



León XVI indicó también a los obispos “la necesidad de acompañar a los jóvenes y a las familias” y éste “es el papel de la Iglesia en Europa”.