Lo que hay que saber sobre las muertes y reacciones alérgicas vinculadas a vacunas contra el COVID-19

Como todos los nuevos medicamentos, las vacunas que han sido autorizadas para proteger contra el Covid-19 vienen con algunas preocupaciones de seguridad y efectos secundarios.

Muchas personas que han recibido las dos primeras inyecciones occidentales desplegadas, una de Pfizer y BioNTech y otra de Moderna, han experimentado fiebre, dolor de cabeza y dolor en el lugar de la inyección.

Estos efectos secundarios generalmente desaparecen rápidamente. Más preocupante aún, Noruega ha informado de muertes entre personas mayores con graves problemas de salud subyacentes tras la administración de la vacuna Pfizer-BioNTech, posiblemente relacionadas con esos efectos secundarios.

Otros pocos receptores de las diversas inyecciones han tenido una reacción alérgica grave, pero tratable, llamada anafilaxia.

¿Qué se sabe de las muertes?

A mediados de enero se informó de 33 muertes entre unas 42.000 personas que recibieron la vacuna Pfizer-BioNTech en Noruega, donde las autoridades han dado prioridad a la inmunización de los residentes de las casas de reposo. Todos los fallecidos se encontraban en el grupo de “75 años o más” (las edades exactas no se dieron por razones de privacidad) e incluían a pacientes con enfermedades terminales a los que se preveía que les quedaran sólo semanas o meses de vida. Todas las muertes que se producen a los pocos días de la vacunación se evalúan cuidadosamente. Las autoridades sanitarias de Noruega dicen que no hay pruebas de una relación directa entre los 33 casos y la vacuna que recibieron.

Un promedio de 400 personas mueren cada semana en hogares de ancianos y centros de cuidado a largo plazo, según la Agencia Noruega de Medicamentos. Sigurd Hortemo, médico jefe de la agencia, dijo que no puede descartar que las reacciones adversas comunes a la vacuna, como la fiebre y las náuseas, puedan poner en peligro la vida de los pacientes con graves problemas de salud subyacentes.

¿Ha habido muertes en otros lugares?

En Alemania, donde más de 800.000 personas han recibido la primera de dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, el Instituto Paul Ehrlich ha investigado al menos siete casos de personas mayores que murieron poco después de la vacunación. En su informe, dijo que las muertes probablemente se debieron a las enfermedades subyacentes de los pacientes, como carcinomas, deficiencias renales y Alzheimer, y no a la inoculación.

¿Qué reacciones desarrollaron estos casos mortales?

Las muertes en Noruega se asociaron con fiebre, náuseas y diarrea, efectos relativamente comunes y de corta duración que algunas personas pueden experimentar después de casi cualquier vacunación, según la información transmitida por la Administración de Terapéutica de Australia. (Está trabajando con la Agencia Europea de Medicamentos, que incluye a Noruega, antes de decidir si se aprueba el medicamento en Australia). No se espera que las reacciones sean de importancia en la gran mayoría de las personas. Se han administrado millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech en los Estados Unidos, el Reino Unido y algunos otros países en los que no se ha informado de ninguna muerte debida a la vacuna, dijo Abrar Chughtai, profesor de la Escuela de Salud Pública y Medicina Comunitaria de la Universidad de Nueva Gales del Sur, al Centro Australiano de Medios Científicos.

¿Qué se sabe acerca de los riesgos de la vacuna en las personas mayores y débiles?

No mucho. Es posible que las reacciones adversas comunes a las vacunas que no son peligrosas en pacientes más jóvenes y en buen estado físico puedan agravar la enfermedad subyacente en los ancianos, dijo Steinar Madsen, director médico del organismo noruego, a la revista médica BMJ. Sólo un número limitado de personas mayores de 85 años participaron en grandes ensayos clínicos de la vacuna Pfizer-BioNTech, dijo la agencia. El participante promedio en los ensayos de las dos vacunas occidentales aprobadas estaba a principios de los 50 años.

Personal médico conversa con una anciana que recibió una vacuna en Grecia (Reuters)

¿Qué se está haciendo en respuesta a las muertes?

El Instituto Noruego de Salud Pública ha actualizado su guía de vacunación Covid-19 con consejos más detallados sobre la vacunación de los ancianos que son frágiles. “Ahora estamos pidiendo a los médicos que continúen con la vacunación, pero que lleven a cabo una evaluación adicional de las personas muy enfermas cuya condición subyacente podría agravarse por ello”, dijo Madsen.

La evaluación incluye la discusión de los riesgos y beneficios de la vacunación con los pacientes y sus familias para decidir si la inmunización es prudente o no. Por otra parte, el vecino nórdico Finlandia ha recomendado no vacunar sistemáticamente a los pacientes con enfermedades terminales cuyo tratamiento activo (en otras palabras, los que están siendo paliados) se ha detenido. La razón es que los efectos secundarios comunes como la fiebre temporal pueden debilitar su condición.

¿Qué otras reacciones graves ha habido?

El cuerpo combate a los invasores extraños a través de una variedad de mecanismos que incluyen la fabricación de proteínas protectoras llamadas anticuerpos, la liberación de toxinas que matan a los microbios, y la obtención de células guardianas para combatir la infección. Como en cualquier conflicto, a veces el esfuerzo para repeler una infección puede ser perjudicial.

En casos raros, puede producir una inflamación e hinchazón de los tejidos en una reacción alérgica grave llamada anafilaxia. Hasta un 5% de la población de EEUU ha tenido una reacción de este tipo a varias sustancias. Puede ser fatal si, por ejemplo, las vías respiratorias de la persona se hinchan, aunque las muertes son inusuales. Las alergias a picaduras de insectos y alimentos pueden provocarla, aunque las reacciones a medicamentos son la causa más común de muertes por anafilaxia en los EEUU y el Reino Unido.

¿Dónde se han producido casos desatados por vacunas Covid-19?

Según un informe del 6 de enero de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EEUU, hasta el 23 de diciembre se habían confirmado 21 casos de anafilaxis asociados a la vacuna Pfizer-BioNTech en el país. De esas personas, 17 tenían un historial documentado de alergias, y siete tenían un historial de anafilaxia. Una presentación del 19 de diciembre del CDC hizo referencia a dos casos en el Reino Unido asociados con la misma vacuna, y más tarde en el mes, en Israel, un hombre sufrió un shock anafiláctico una hora después de recibirla, según el Jerusalem Post. Dijo que había tenido reacciones anteriores a la penicilina, informó el periódico. Los funcionarios del CDC dicen que también han visto las reacciones en los receptores de la vacuna Moderna y están recopilando datos sobre ellos.

¿La anafilaxia ha estado relacionada con las vacunas antes?

Sí. Tales reacciones ocurren alrededor de 1,3 veces por cada millón de dosis de vacuna antigripal administradas. Con otras vacunas se han visto a tasas de 12 a 25 por millón de dosis, aunque los estudios fueron pequeños. Para la vacuna Pfizer-BioNTech Covid, según los CDC, la tasa al 23 de diciembre es de 11,1 por millón de dosis, lo cual es muy bajo. La agencia dijo que el riesgo que rodea a la vacuna es menor que el riesgo de contraer un caso grave de Covid-19.

¿Cuánto tiempo dura el riesgo de reacción alérgica?

Por lo general no mucho. Las reacciones anafilácticas normalmente ocurren entre minutos y horas después de la exposición a una sustancia específica, dijo Michael Kinch, experto en desarrollo de medicamentos y vicerrector asociado de la Universidad de Washington en St. En los EEUU, hasta ahora, el tiempo de retardo oscilaba entre dos y 150 minutos, con una media de 13 minutos, según los CDC.

¿Qué se está haciendo al respecto?

El Reino Unido y los EEUU han aconsejado a las personas que tienen alergias a cualquier componente de la vacuna Covid que no la reciban. La anafilaxia puede ser contrarrestada rápidamente con antihistamínicos junto con inyectores de adrenalina como el Epi-Pen, que disminuyen o detienen las reacciones inmunológicas, y los trabajadores de la salud que administran la vacuna mantienen estos elementos a punto. Estos tratamientos no anulan los efectos beneficiosos de las vacunas. En los Estados Unidos, los trabajadores de la salud observan a todos los que reciben la vacuna durante por lo menos 15 minutos después de la inyección para observar los signos de una reacción; los que tienen un historial preocupante de reacción alérgica son monitoreados durante el doble de tiempo. Las personas que han tenido reacciones a la primera dosis de la vacuna no deberían recibir una segunda, según los CDC.

¿Sabemos qué es lo que está causando las reacciones en las inyecciones?

No está claro. Los dos candidatos principales son el polietilenglicol, una sustancia química que se encuentra en muchos alimentos, cosméticos y medicamentos, y las nanopartículas lipídicas que encapsulan el ARN mensajero, un componente genético de las vacunas, según Eric Topol, experto en ensayos clínicos y director del Scripps Research Translational Institute. El polietilenglicol ha sido previamente vinculado a un puñado de casos de anafilaxia. Una vez que se haya reducido una causa, puede ser posible hacer que las vacunas Covid sean aún más seguras de lo que son ahora, dijo Topol.

