Ciudad de México. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se burló de la visita a la frontera que hicieron esta semana el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, y otros republicanos



“Antier, cuando llegaron los republicanos a la frontera, legisladores, porque querían encontrar ahí a miles de migrantes, ya no encontraron, no les salió su numerito (la escena), pero no fue porque se les haya expulsado (a los migrantes), no, se les convenció de que había que buscar las vías legales”, declaró.



El mandatario mexicano se refirió en su conferencia matutina al viaje que Johnson y otros republicanos realizaron el miércoles a la ciudad fronteriza de Eagle Pass, en Texas, donde responsabilizaron al presidente Joe Biden del “desastre sin paliativos” de la crisis migratoria.



López Obrador reafirmó que la migración que va a Estados Unidos a través de México ha disminuido desde la reunión urgente que tuvo el 27 de diciembre con una delegación de Washington encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken, ante el inédito repunte migratorio en diciembre.



“Del día que hablamos, lo podemos probar, a ayer, ya la disminución es considerable, por algunas acciones que se llevaron a cabo de protección a migrantes”, expuso el gobernante mexicano, aunque no ofreció cifras.